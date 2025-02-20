gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля, 03:11

Published 20 февраля, 03:11

Modified 20 февраля, 03:21

Updated 20 февраля, 03:21

В деревне Ракитинка нашли десятки раненных домашних животных

«Выстрел в голову»: в деревне Ракитинка неизвестный отстреливает домашних животных

20 февраля 2025, 03:11
Фото: 1MI. В деревне Ракитинка нашли десятки раненных домашних животных

В деревне Ракитинка неизвестный омич отстреливает котов и собак

Люди боятся выпускать своих питомцев на улицу, опасаясь, что они могут стать следующей жертвой.

«Вести Омск» сообщают, что в деревне Ракитинка, расположенной в Омской области, развернулась настоящая трагедия. Местные жители обнаруживают десятки погибших животных — кошек и собак. Многие уверены: на домашних питомцев объявлена настоящая охота.

Так, во двор местной жительницы пробрался истощенный и с множественными травмами кот. Также один из спасенных псов долгое время боролся за жизнь. В ситуацию вмешались неравнодушные сельчане и волонтеры.

«Я посчитала, 12 котов я собрала. Стреляют именно по голове. Это какой-то снайпер сидит, наверное, ночью, стреляет в котов», — сообщила омичка.

После череды жестоких убийств жители Ракитинки обратились в полицию, но продвинуться в расследовании не удалось. Как рассказала представитель пресс-службы УМВД Екатерина Бохинская, одна из местных жительниц отказалась предоставить тело погибшего животного для экспертизы. Из-за этого следствие не смогло установить точную причину смерти, и дело закрыли.

В полиции заявили, что ситуация взята на контроль. Если виновного удастся найти, ему грозит до трех лет лишения свободы. Напомним, это не первый инцидент отстрела домашних животных. Ранее Город55 рассказывал об участившихся случаях убийств собак на Старой Московке.

Омская полиция расследует смерть домашней собаки, подстреленной в СНТ
Узнать подробнее
#Риана Дязанцева#Полиция#Омск#Омская область#Животные#Расследование#Трагедия#Убийства#Ракитинка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика