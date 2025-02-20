«Выстрел в голову»: в деревне Ракитинка неизвестный отстреливает домашних животных

Posted 20 февраля, 03:11
Published 20 февраля, 03:11
Modified 20 февраля, 03:21
Updated 20 февраля, 03:21
«Вести Омск» сообщают, что в деревне Ракитинка, расположенной в Омской области, развернулась настоящая трагедия. Местные жители обнаруживают десятки погибших животных — кошек и собак. Многие уверены: на домашних питомцев объявлена настоящая охота.
Так, во двор местной жительницы пробрался истощенный и с множественными травмами кот. Также один из спасенных псов долгое время боролся за жизнь. В ситуацию вмешались неравнодушные сельчане и волонтеры.
«Я посчитала, 12 котов я собрала. Стреляют именно по голове. Это какой-то снайпер сидит, наверное, ночью, стреляет в котов», — сообщила омичка.
После череды жестоких убийств жители Ракитинки обратились в полицию, но продвинуться в расследовании не удалось. Как рассказала представитель пресс-службы УМВД Екатерина Бохинская, одна из местных жительниц отказалась предоставить тело погибшего животного для экспертизы. Из-за этого следствие не смогло установить точную причину смерти, и дело закрыли.
В полиции заявили, что ситуация взята на контроль. Если виновного удастся найти, ему грозит до трех лет лишения свободы. Напомним, это не первый инцидент отстрела домашних животных. Ранее Город55 рассказывал об участившихся случаях убийств собак на Старой Московке.