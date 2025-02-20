Второй раз в истории КХЛ: хоккеист из Омска забил пять шайб за матч

Вчера на ВТБ Арене в Москве прошел матч между местным «Динамо» и «Сочи». Встреча завершилась со счетом 5:3 и стала по-настоящему исторической. Нападающий сочинского клуба Даниил Сероух забросил все пять шайб своей команды и впервые в карьере оформил пента-трик. Один гол хоккеист забил в первом периоде, два — во втором и еще два — в третьем.