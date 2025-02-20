Второй раз в истории КХЛ: хоккеист из Омска забил пять шайб за матч

Posted 20 февраля, 06:06
Published 20 февраля, 06:06
Modified 20 февраля, 06:51
Updated 20 февраля, 06:51
Вчера на ВТБ Арене в Москве прошел матч между местным «Динамо» и «Сочи». Встреча завершилась со счетом 5:3 и стала по-настоящему исторической. Нападающий сочинского клуба Даниил Сероух забросил все пять шайб своей команды и впервые в карьере оформил пента-трик. Один гол хоккеист забил в первом периоде, два — во втором и еще два — в третьем.
«Я был в шоке. Я даже не думал о таком никогда. Выходил просто играть, наслаждаться игрой», — прокомментировал свои пять шайб Сероух.
Этот пента-трик — второй в истории Континентальной хоккейной лиги. Первый оформил действующий президент КХЛ Алексей Морозов, когда играл за казанский «Ак Барс».
«Поздравляю Даниила Сероуха пятью заброшенными шайбами в одном матче — это большое достижение. Помню свои эмоции от пяти голов в одной игре за „Ак Барс“, поэтому знаю, что сейчас он испытывает. Бывают такие дни, когда шайба идет в ворота, рад за Даниила, что сегодня такой день случился у него», — поздравил нападающего Морозов.
27-летний Даниил Сероух начинал спортивную карьеру в системе омского «Авангарда». В Молодежной хоккейной лиге выступал за «Тайфун» из Владивостока, а затем перешел в курганское «Зауралье». Первой командой нападающего в КХЛ стал «Сочи».
Напомним, что вчера на льду G-Drive Арены «Авангард» победил магнитогорский «Металлург» со счетом 2:1, в составе «ястребов» отличились Иван Игумнов и Джованни Фьоре.