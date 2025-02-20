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Posted 20 февраля, 09:47

Published 20 февраля, 09:47

Modified 20 февраля, 11:53

Updated 20 февраля, 11:53

Стоимость квадратного метра в омских новостройках превышает 143 тысячи рублей

В России новостройки будут падать в цене. Что происходит с омским рынком недвижимости

20 февраля 2025, 09:47
Фото: 1MI. Стоимость квадратного метра в омских новостройках превышает 143 тысячи рублей

Специалист по недвижимости рассказал, что происходит на омском рынке новостроек

В России упали продажи нового жилья, из-за чего застройщикам придется снижать цены, считают эксперты.

В России начала снижаться стоимость новостроек из-за падения продаж в 1,5-2 раза. Об этом рассказал член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

«Застройщики не готовы публично говорить о снижении цен, хотя ситуация для них тупиковая. Сегодня жилье с отделкой и мебелью продается дешевле, чем точно такое же жилье на стадии строительства. В этой ситуации застройщикам просто придется снижать цены. Происходит снижение объемов продаж в полтора-два раза», — приводит слова Апрелева «Национальная служба новостей».

Город55 выяснил, что сейчас происходит на рынке новостроек в Омске. Ситуацию прокомментировал специалист по недвижимости Василий Стародубцев.

«Если посмотрим сайты по продаже недвижимости, то не увидим падения. В январе была небольшая волна, когда сначала стоимость жилья повысилась примерно на 200 тысяч, а потом опустилась на 150. В итоге цены остались примерно на том же уровне», — рассказал специалист.
Средняя стоимость квартир в омских новостройках превышает 8,2 млн
Средняя стоимость квартир в омских новостройках превышает 8,2 млн. Фото: Скриншот. МЛСН

Василий Стародубцев объяснил, каким образом застройщики предоставляют скидки при покупке жилья.

«Застройщики оплачивают комиссию с продаж. Если агентство недвижимости приводит своего покупателя, то застройщик оплачивает, скажем, 3% от стоимости квартиры. Хорошие суммы получаются, если учесть, что минимальные цены на жилье составляют 7 млн рублей. Также некоторые застройщики предоставляют скидки на квартиры, расположенные на втором этаже. Сумма скидки на „неудобных“ этажах доходит до 500 тысяч рублей», — добавил эксперт.

Согласно данным сайта МЛСН, средняя цена квартир в омских новостройках находится на уровне 8,2 млн рублей. Стоимость квадратного метра превышает 143 тысячи рублей.

Ранее Город55 рассказывал, что омичи стали в два раза реже оформлять ипотеку. Такие данные привели в Росреестре.

Омичи стали в два раза реже оформлять ипотеку
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#Евгений Игишев#Экономика#Недвижимость#Омск#Россия#Цены#Жилье#Квартиры#Рынок#Скидки#Новостройки#Застройщики
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