В России новостройки будут падать в цене. Что происходит с омским рынком недвижимости

Posted 20 февраля, 09:47
Published 20 февраля, 09:47
Modified 20 февраля, 11:53
Updated 20 февраля, 11:53
В России начала снижаться стоимость новостроек из-за падения продаж в 1,5-2 раза. Об этом рассказал член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
«Застройщики не готовы публично говорить о снижении цен, хотя ситуация для них тупиковая. Сегодня жилье с отделкой и мебелью продается дешевле, чем точно такое же жилье на стадии строительства. В этой ситуации застройщикам просто придется снижать цены. Происходит снижение объемов продаж в полтора-два раза», — приводит слова Апрелева «Национальная служба новостей».
Город55 выяснил, что сейчас происходит на рынке новостроек в Омске. Ситуацию прокомментировал специалист по недвижимости Василий Стародубцев.
«Если посмотрим сайты по продаже недвижимости, то не увидим падения. В январе была небольшая волна, когда сначала стоимость жилья повысилась примерно на 200 тысяч, а потом опустилась на 150. В итоге цены остались примерно на том же уровне», — рассказал специалист.
Василий Стародубцев объяснил, каким образом застройщики предоставляют скидки при покупке жилья.
«Застройщики оплачивают комиссию с продаж. Если агентство недвижимости приводит своего покупателя, то застройщик оплачивает, скажем, 3% от стоимости квартиры. Хорошие суммы получаются, если учесть, что минимальные цены на жилье составляют 7 млн рублей. Также некоторые застройщики предоставляют скидки на квартиры, расположенные на втором этаже. Сумма скидки на „неудобных“ этажах доходит до 500 тысяч рублей», — добавил эксперт.
Согласно данным сайта МЛСН, средняя цена квартир в омских новостройках находится на уровне 8,2 млн рублей. Стоимость квадратного метра превышает 143 тысячи рублей.
Ранее Город55 рассказывал, что омичи стали в два раза реже оформлять ипотеку. Такие данные привели в Росреестре.