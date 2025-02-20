В Омской области ввели карантин из-за вспышки опасной болезни

Posted 20 февраля, 04:49
Published 20 февраля, 04:49
Modified 20 февраля, 04:51
Updated 20 февраля, 04:51
В Большереченском районе Омской области выявлены случаи лейкоза крупного рогатого скота. Из-за этого местные власти ввели карантин и запретили вывоз животных, их совместное содержание и использование молока от зараженных коров.
Экспертиза показала, что на одной из животноводческих ферм в районе деревни Ботвино обнаружены зараженные коровы. Лейкоз — опасное вирусное заболевание, которое поражает иммунную систему животных и может передаваться через молоко, кровь и другие биоматериалы.
В связи с этим введены ограничительные меры:
Бюджетное учреждение Омской области «Областная станция по борьбе с болезнями животных по Большереченскому району» обязали начать работу по ликвидации очага заболевания. Карантин будет действовать до особого распоряжения. Если ситуацию удастся взять под контроль, ограничения снимут.
Напомним, ранее карантин ввели в Называевском и Омском районах из-за выявления опасных заболеваний животных.