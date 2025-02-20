gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля, 04:49

Published 20 февраля, 04:49

Modified 20 февраля, 04:51

Updated 20 февраля, 04:51

В Омской области выявили опасные очаги заболевания среди животных

В Омской области ввели карантин из-за вспышки опасной болезни

20 февраля 2025, 04:49
Фото: 1MI. В Омской области выявили опасные очаги заболевания среди животных
Ограничения действуют в Большереченском районе.

В Большереченском районе Омской области выявлены случаи лейкоза крупного рогатого скота. Из-за этого местные власти ввели карантин и запретили вывоз животных, их совместное содержание и использование молока от зараженных коров.

Приказ главного управления ветеринарии Омской области от 19.02.2025 № 7 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Большереченского муниципального района Омской области»
Приказ главного управления ветеринарии Омской области от 19.02.2025 № 7 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Большереченского муниципального района Омской области». Фото: Официальный интернет-портале правовой информации

Экспертиза показала, что на одной из животноводческих ферм в районе деревни Ботвино обнаружены зараженные коровы. Лейкоз — опасное вирусное заболевание, которое поражает иммунную систему животных и может передаваться через молоко, кровь и другие биоматериалы.

В связи с этим введены ограничительные меры:

  • Зараженное хозяйство и территория в радиусе 1 км вокруг него объявлены карантинной зоной;
  • Запрещено вывозить животных, кроме отправки на убой;
  • Нельзя проводить сельскохозяйственные ярмарки и выставки с участием скота;
  • Здоровых и зараженных животных теперь нельзя содержать вместе.

Бюджетное учреждение Омской области «Областная станция по борьбе с болезнями животных по Большереченскому району» обязали начать работу по ликвидации очага заболевания. Карантин будет действовать до особого распоряжения. Если ситуацию удастся взять под контроль, ограничения снимут.

Напомним, ранее карантин ввели в Называевском и Омском районах из-за выявления опасных заболеваний животных.

Лиса укусила быка: в Омской области объявили карантин из-за бешенства
Узнать подробнее
#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#Карантин#Ограничительные меры#Лейкоз#Крупный рогатый скот#Животноводство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика