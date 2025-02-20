В Омской области ввели карантин из-за вспышки опасной болезни

Экспертиза показала, что на одной из животноводческих ферм в районе деревни Ботвино обнаружены зараженные коровы. Лейкоз — опасное вирусное заболевание, которое поражает иммунную систему животных и может передаваться через молоко, кровь и другие биоматериалы.