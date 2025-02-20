В омском минкульте сделали важное заявление по поводу аварийной подземной галереи

На «руках» у министерства есть разработанная и согласованная проектно-сметная документация. В 2016 году даже был выполнен капремонт части подземной галереи, которая идет вдоль улицы Ленина. Ремонт второй части, как выяснилось, выполнят, если будет выделено соответствующее финансирование. Точную сумму, в которую обойдутся работы, назвать невозможно: по данным на 2016 года речь шла о 250 млн рублей.