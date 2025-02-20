В омском минкульте сделали важное заявление по поводу аварийной подземной галереи

Posted 20 февраля, 10:37
Published 20 февраля, 10:37
Modified 20 февраля, 10:39
Updated 20 февраля, 10:39
Ранее стало известно, что представители прокуратуры города Омска требуют отремонтировать подземную обходную галерею, которая находится в здании музея имени Врубеля. Состояние галереи — аварийное, из-за чего ее нельзя использовать. В пресс-службе регионального минкульта Городу55 рассказали, стоит ли ждать ремонта в ближайшее время.
«До 1917 года в здании находился городской торговый корпус, в котором работали магазины крупнейших предприятий дореволюционного Омска. Вокруг всего корпуса была устроена подземная обходная галерея, предназначенная для подвоза товаров в магазины. Со временем галерея была засыпана», — отметили в минкультуры.
На «руках» у министерства есть разработанная и согласованная проектно-сметная документация. В 2016 году даже был выполнен капремонт части подземной галереи, которая идет вдоль улицы Ленина. Ремонт второй части, как выяснилось, выполнят, если будет выделено соответствующее финансирование. Точную сумму, в которую обойдутся работы, назвать невозможно: по данным на 2016 года речь шла о 250 млн рублей.
В минкульте также добавили, что ремонт подземной галереи не является первоочередным.
«Нужно отметить, что подземная галерея является техническим помещением, и ее сегодняшнее состояние не влияет на сохранность и эксплуатацию объекта культурного наследия», — уточнили в ведомстве.
Напомним, что улице Ленина, а именно Любинский проспект, сквер имени Дзержинского, Северно-Театральный и Южно-Театральный скверы отремонтировали за 2 млрд рублей в 2016 году. Масштабные работы за счет компании «Газпром» проводились к 300-летию города.