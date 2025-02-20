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Posted 20 февраля, 10:37

Published 20 февраля, 10:37

Modified 20 февраля, 10:39

Updated 20 февраля, 10:39

Здание на Ленина, 3 построено в 1914 году

В омском минкульте сделали важное заявление по поводу аварийной подземной галереи

20 февраля 2025, 10:37
Фото: gorod55.ru. Здание на Ленина, 3 построено в 1914 году
Прокуратура настаивает на ремонте подземной галереи на улице Ленина. В министерстве объяснили, при каком условии это возможно сделать.

Ранее стало известно, что представители прокуратуры города Омска требуют отремонтировать подземную обходную галерею, которая находится в здании музея имени Врубеля. Состояние галереи — аварийное, из-за чего ее нельзя использовать. В пресс-службе регионального минкульта Городу55 рассказали, стоит ли ждать ремонта в ближайшее время.

«До 1917 года в здании находился городской торговый корпус, в котором работали магазины крупнейших предприятий дореволюционного Омска. Вокруг всего корпуса была устроена подземная обходная галерея, предназначенная для подвоза товаров в магазины. Со временем галерея была засыпана», — отметили в минкультуры.

На «руках» у министерства есть разработанная и согласованная проектно-сметная документация. В 2016 году даже был выполнен капремонт части подземной галереи, которая идет вдоль улицы Ленина. Ремонт второй части, как выяснилось, выполнят, если будет выделено соответствующее финансирование. Точную сумму, в которую обойдутся работы, назвать невозможно: по данным на 2016 года речь шла о 250 млн рублей.

В минкульте также добавили, что ремонт подземной галереи не является первоочередным.

«Нужно отметить, что подземная галерея является техническим помещением, и ее сегодняшнее состояние не влияет на сохранность и эксплуатацию объекта культурного наследия», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что улице Ленина, а именно Любинский проспект, сквер имени Дзержинского, Северно-Театральный и Южно-Театральный скверы отремонтировали за 2 млрд рублей в 2016 году. Масштабные работы за счет компании «Газпром» проводились к 300-летию города.

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#Юлия Истомина#Общество#Ремонт#Омск#Новости#Минкульт#Объект культурного наследия#Музей Врубеля
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