gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля, 06:56

Published 20 февраля, 06:56

Modified 20 февраля, 06:58

Updated 20 февраля, 06:58

Дефицит кадров в здравоохранении Омской области сохраняется долгое время

В омских больницах не хватает почти 1800 медиков: как в регионе борются с дефицитом

20 февраля 2025, 06:56
Фото: gorod55.ru. Дефицит кадров в здравоохранении Омской области сохраняется долгое время

В государственных больницах Омской области не хватает почти 1800 медиков

Ситуация с кадрами в медицинской отрасли остается напряженной длительное время. В минздраве назвали актуальное число вакантных мест в госбольницах.

Городу55 стало известно, сколько специалистов не хватает в настоящий момент в сфере здравоохранения Омской области. Актуальные данные нашей редакции предоставили в минздраве в ответ на официальный запрос.

По состоянию на 1 февраля 2025 года принять на работу в бюджетные учреждения региона готовы были 1782 специалиста. Среди них 817 — это врачи, а 965 — специалисты со средним медицинским образованием. Год назад дела обстояли не намного лучше.

«Для сравнения, по состоянию на 1 января 2024 года потребность государственной системы здравоохранения в медицинских работниках составляла 1823 специалиста: 898 врачей и 925 специалистов со средним медицинским образованием», — сообщил в официальном ответе министр здравоохранения Дмитрий Маркелов.

В минздраве также уточнили, за счет каких «шагов» пытаются укомплектовать медучреждения специалистами:

  • Действует целевое обучение будущих специалистов. В ОмГМУ на условиях целевой подготовки на 1 февраля 2025 года обучаются 1296 студентов, из них 431 студент готовится для сельской местности, 865 — для медучреждений Омска. По программам специалитета на иногородних базах также обучаются 2 студента.
  • Введено целевое обучение по программам среднего профессионального медицинского образования для привлечения на работу в районы Омской области.
  • Действует ежегодная выплата целевикам, которые после выпуска устроились работать в ФАПы. Сумма выплаты — 50 либо 100 тысяч в зависимости от удаленности ФАПа. Претендовать на нее «целевик» может, отработав «фельдшером» или «заведующим фельдшерско-акушерским пунктом» не менее года после выпуска.
  • Компенсация за обучение на подготовительных курсах, начиная с 1 января 2024 года. На нее могут рассчитывать выпускники сельских школ, которые поступили на целевое обучение в ОмГМУ и устроятся затем работать в ЦРБ.

Напомним, ранее Город55 рассказывал о нехватке водителей скорой помощи в регионе. В январе 2025 года требовалось более 100 специалистов.

«В два раза больше пациентов, чем зимой»: омский психиатр — о весенней депрессии
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Омская область#Минздрав#Здравоохранение#Врачи#Новости#Медики#Дефицит кадров
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика