В омских больницах не хватает почти 1800 медиков: как в регионе борются с дефицитом

Posted 20 февраля, 06:56
Published 20 февраля, 06:56
Modified 20 февраля, 06:58
Updated 20 февраля, 06:58
Городу55 стало известно, сколько специалистов не хватает в настоящий момент в сфере здравоохранения Омской области. Актуальные данные нашей редакции предоставили в минздраве в ответ на официальный запрос.
По состоянию на 1 февраля 2025 года принять на работу в бюджетные учреждения региона готовы были 1782 специалиста. Среди них 817 — это врачи, а 965 — специалисты со средним медицинским образованием. Год назад дела обстояли не намного лучше.
«Для сравнения, по состоянию на 1 января 2024 года потребность государственной системы здравоохранения в медицинских работниках составляла 1823 специалиста: 898 врачей и 925 специалистов со средним медицинским образованием», — сообщил в официальном ответе министр здравоохранения Дмитрий Маркелов.
В минздраве также уточнили, за счет каких «шагов» пытаются укомплектовать медучреждения специалистами:
Напомним, ранее Город55 рассказывал о нехватке водителей скорой помощи в регионе. В январе 2025 года требовалось более 100 специалистов.