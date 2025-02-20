В Омске введут обязательные рецепты на лекарства для животных: как это будет работать

Чтобы получить лекарство для животного, владельцы должны будут обратиться к ветеринару, который выпишет рецепт через электронную систему. Если у питомца назначено несколько препаратов, то для каждого из них нужно будет оформить отдельный рецепт. Важно, чтобы препараты подходили для конкретных животных.