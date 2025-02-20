В Омске введут обязательные рецепты на лекарства для животных: как это будет работать

Posted 20 февраля, 05:46
Published 20 февраля, 05:46
Modified 20 февраля, 05:57
Updated 20 февраля, 05:57
С 1 марта 2025 года в России вступают в силу новые правила для владельцев животных. Теперь лекарства для питомцев, такие как антибиотики, гормональные препараты и противопаразитарные средства, можно будет купить только по рецепту от ветеринара.
Чтобы получить лекарство для животного, владельцы должны будут обратиться к ветеринару, который выпишет рецепт через электронную систему. Если у питомца назначено несколько препаратов, то для каждого из них нужно будет оформить отдельный рецепт. Важно, чтобы препараты подходили для конкретных животных.
Перечень ветпрепаратов, на которые с 1 марта 2025 года нужен рецепт:
Продажа лекарств без рецепта будет штрафоваться. Для предпринимателей штраф составит от 4 000 до 8 000 рублей, для должностных лиц — от 5 000 до 10 000 рублей, а для компаний — от 100 000 до 200 000 рублей. В некоторых случаях могут приостановить деятельность организаций на срок до 90 дней.
Напомним, ранее Госдума ввела штрафы за выгул собак опасных пород без намордников и поводков.