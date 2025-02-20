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Posted 20 февраля, 05:46

Published 20 февраля, 05:46

Modified 20 февраля, 05:57

Updated 20 февраля, 05:57

В Омской области изменят правила покупки лекарств для домашних животных

В Омске введут обязательные рецепты на лекарства для животных: как это будет работать

20 февраля 2025, 05:46
Фото: Изображение Midjourney.

В Омской области изменят правила покупки лекарств для домашних животных

Приказ вступит в силу 1 марта 2025 года.

С 1 марта 2025 года в России вступают в силу новые правила для владельцев животных. Теперь лекарства для питомцев, такие как антибиотики, гормональные препараты и противопаразитарные средства, можно будет купить только по рецепту от ветеринара.

Чтобы получить лекарство для животного, владельцы должны будут обратиться к ветеринару, который выпишет рецепт через электронную систему. Если у питомца назначено несколько препаратов, то для каждого из них нужно будет оформить отдельный рецепт. Важно, чтобы препараты подходили для конкретных животных.

Перечень ветпрепаратов, на которые с 1 марта 2025 года нужен рецепт:

  • Препараты, в составе которых есть наркотики, психотропные вещества и их прекурсоры,
  • Антимикробные препараты,
  • Антибактериальные препараты,
  • Противопаразитарные препараты для лечения сельскохозяйственных животных,
  • Гормональные средства,
  • Адреноблокаторы,
  • Седативные средства,
  • Нейролептики,
  • Анальгетики,
  • Анестетики.

Продажа лекарств без рецепта будет штрафоваться. Для предпринимателей штраф составит от 4 000 до 8 000 рублей, для должностных лиц — от 5 000 до 10 000 рублей, а для компаний — от 100 000 до 200 000 рублей. В некоторых случаях могут приостановить деятельность организаций на срок до 90 дней.

Напомним, ранее Госдума ввела штрафы за выгул собак опасных пород без намордников и поводков.

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#Риана Дязанцева#Омск#Штрафы#Домашние животные#Ветеринар#Антибиотики#Рецепт
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