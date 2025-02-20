В Омске снова выставят на торги BMW бывшего мэра Шрейдера

Posted 20 февраля, 04:21
Published 20 февраля, 04:21
Modified 20 февраля, 04:23
Updated 20 февраля, 04:23
Согласно проекту постановления, администрация Омска планирует выставить на продажу служебный автомобиль BMW 745 LI 2002 года выпуска, на котором ранее, по данным «Омск-информ», ездил экс-мэр города Виктор Шрейдер. Это будет уже пятая попытка реализовать машину. Раньше авто предлагали за 709 тысяч рублей, затем за 763 тысячи.
Помимо BMW, власти решили продать здание гаража-стоянки на улице 4-я Заводская, 15. Его оценили в 3 млн 46 тысяч рублей. Также потенциальным покупателям предлагают проектную документацию для строительства детского сада на улице Успешной. Ее стоимость — свыше 5,5 млн рублей.
Ранее Город55 писал, что в Черлакском районе Омской области ищут арендатора для здания бывшей школы со спортзалом 1965 года постройки.