В Омске снова выставят на торги BMW бывшего мэра Шрейдера

Согласно проекту постановления, администрация Омска планирует выставить на продажу служебный автомобиль BMW 745 LI 2002 года выпуска, на котором ранее, по данным «Омск-информ», ездил экс-мэр города Виктор Шрейдер. Это будет уже пятая попытка реализовать машину. Раньше авто предлагали за 709 тысяч рублей, затем за 763 тысячи.