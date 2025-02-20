gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля, 10:21

Published 20 февраля, 10:21

Modified 20 февраля, 11:41

Updated 20 февраля, 11:41

Фигурантке грозит до 10 лет колонии

В Омске начался суд над женщиной, обманувшей детей-сирот на 13 млн рублей

20 февраля 2025, 10:21
Фото: Прокуратура Омской области. Фигурантке грозит до 10 лет колонии
От действий подсудимой пострадали шесть человек. Женщина входила в доверие к воспитанникам интернатов, а позже получала доступ к их банковским счетам.

В Куйбышевском суде Омска 20 февраля начался суд над 57-летней местной жительницей, ее обвиняют в мошенничестве. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, с 2017 по 2023 годы подсудимая похитила у шестерых инвалидов из числа детей-сирот 13 млн рублей. У потерпевших имелись врожденные психические заболевания. Омичка по предлогом помощи знакомилась с воспитанниками интернатов.

«Женщина входила к детям в доверие, приобретая продукты питания, одежду, обеспечивая их временное проживание после выпуска из интернатов в своей съемной квартире, и, пользуясь доверчивостью, узнавала сведения об их имущественном положении», — сообщили в прокуратуре.

Подсудимая получала доступ к банковским счетам сирот, а одну из девушек убедила продать единственное жилье. Деньги омичка присвоила себе.

Вину в совершении преступления женщина признала полностью, но ущерб не возместила. Ей грозит до 10 лет заключения.

В Омске будут судить женщину за хищение денег у детей-сирот
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Происшествия#Преступление#Омск#Суд#Инвалиды#Мошенничество#Хищение#Уголовное дело#Прокурор#Дети-сироты#Женщина#Судебное заседание#Доверие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика