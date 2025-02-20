В Омске начался суд над женщиной, обманувшей детей-сирот на 13 млн рублей

От действий подсудимой пострадали шесть человек. Женщина входила в доверие к воспитанникам интернатов, а позже получала доступ к их банковским счетам.

В Куйбышевском суде Омска 20 февраля начался суд над 57-летней местной жительницей, ее обвиняют в мошенничестве. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. По версии следствия, с 2017 по 2023 годы подсудимая похитила у шестерых инвалидов из числа детей-сирот 13 млн рублей. У потерпевших имелись врожденные психические заболевания. Омичка по предлогом помощи знакомилась с воспитанниками интернатов. «Женщина входила к детям в доверие, приобретая продукты питания, одежду, обеспечивая их временное проживание после выпуска из интернатов в своей съемной квартире, и, пользуясь доверчивостью, узнавала сведения об их имущественном положении», — сообщили в прокуратуре. Подсудимая получала доступ к банковским счетам сирот, а одну из девушек убедила продать единственное жилье. Деньги омичка присвоила себе. Вину в совершении преступления женщина признала полностью, но ущерб не возместила. Ей грозит до 10 лет заключения. В Омске будут судить женщину за хищение денег у детей-сирот Узнать подробнее