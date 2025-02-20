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Posted 20 февраля, 09:58

Published 20 февраля, 09:58

Modified 20 февраля, 10:00

Updated 20 февраля, 10:00

На поставку бассейна отводится 140 дней, на монтаж — 145

В Омске на постройку бассейна на месте стадиона «Сатурн» выделили 312 млн

20 февраля 2025, 09:58
Фото: 1MI. На поставку бассейна отводится 140 дней, на монтаж — 145
Сюжет
Госзакупки
В настоящее время идет поиск подрядчика, который привезет и смонтирует модульную конструкцию.

В Омске ищут подрядчика, который привезет и смонтирует модульный бассейн на улице Бульварной. Такая заявка появилась 19 февраля на сайте госзакупок. Начальная цена контракта превышает 312 млн рублей. Предложения от подрядчиков принимают до 7 марта.

Заказчиком выступает «Дирекция по управлению спортивными сооружениями». На поставку отводится 140 дней, на монтаж — 145.

Новый спортивный объект появится на месте бывшего стадиона «Сатурн» на Бульварной. Последние годы этот участок стоит заброшенный. В январе стало известно, что на модульный бассейн из федерального бюджета выделили 267 млн рублей.

Напомним, что в декабре 2023 года участок на Бульварной получила в аренду омская компания «Стройкомплект». Арендный платеж в процессе торгов вырос в шесть раз и превысил 4 млн рублей.

267 млн от федералов: на месте стадиона «Сатурн» в Омске построят новый бассейн
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#Евгений Игишев#Спорт#Омск#Госзакупки#Федеральный бюджет#Бассейн#Сатурн
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