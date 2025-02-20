В Омске на постройку бассейна на месте стадиона «Сатурн» выделили 312 млн

Posted 20 февраля, 09:58
Published 20 февраля, 09:58
Modified 20 февраля, 10:00
Updated 20 февраля, 10:00
В Омске ищут подрядчика, который привезет и смонтирует модульный бассейн на улице Бульварной. Такая заявка появилась 19 февраля на сайте госзакупок. Начальная цена контракта превышает 312 млн рублей. Предложения от подрядчиков принимают до 7 марта.
Заказчиком выступает «Дирекция по управлению спортивными сооружениями». На поставку отводится 140 дней, на монтаж — 145.
Новый спортивный объект появится на месте бывшего стадиона «Сатурн» на Бульварной. Последние годы этот участок стоит заброшенный. В январе стало известно, что на модульный бассейн из федерального бюджета выделили 267 млн рублей.
Напомним, что в декабре 2023 года участок на Бульварной получила в аренду омская компания «Стройкомплект». Арендный платеж в процессе торгов вырос в шесть раз и превысил 4 млн рублей.