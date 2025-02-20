В Омске на Левобережье скопилась военная техника. Рассказываем, что происходит

Posted 20 февраля, 08:14
Published 20 февраля, 08:14
Modified 20 февраля, 08:16
Updated 20 февраля, 08:16
Омичи сегодня, 20 февраля, в социальных сетях сообщили о скоплении военной техники на площади у ТК «Континент». Образцы вооружения привозят колоннами к торговому комплексу.
Ранее в министерстве региональной безопасности рассказали, что с 21 по 23 февраля в историческом парке «Россия — Моя история» пройдет масштабная военно-патриотическая акция «Омск — Донбасс. На страже Отечества» (возрастное ограничение 12+). На площади можно будет увидеть трофейную военную технику, а также современные образцы российского вооружения.
В историческом парке представят архивные фото и видео. Режим работы музея: с 10:00 до 18:00. Вход на патриотическую экспозицию свободный.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске отменили парад в честь Дня защитника Отечества. Последний раз построение проводили в 2020 году.