В Омске на Левобережье скопилась военная техника. Рассказываем, что происходит

Ранее в министерстве региональной безопасности рассказали, что с 21 по 23 февраля в историческом парке «Россия — Моя история» пройдет масштабная военно-патриотическая акция «Омск — Донбасс. На страже Отечества» (возрастное ограничение 12+). На площади можно будет увидеть трофейную военную технику, а также современные образцы российского вооружения.