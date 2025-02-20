В Омске чиновницу отправили под домашний арест из-за стройки ЖК «Мирапорт»

По данным следствия, Фролова, зная о том, что никакие инженерные изыскания не проводились, а в проектной документации были нарушения, 20 декабря 2023 года подписала разрешение на строительство многоквартирного дома на Пригородной. Застройщиком ЖК «Мирапорт» выступила компания «Причал 55».