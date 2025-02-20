В Омске чиновницу отправили под домашний арест из-за стройки ЖК «Мирапорт»

Posted 20 февраля, 11:10
Published 20 февраля, 11:10
Modified 20 февраля, 11:35
Updated 20 февраля, 11:35
Сегодня стало известно о задержании первого заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства Татьяны Фроловой. В следственном комитете сообщили, что чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий.
По данным следствия, Фролова, зная о том, что никакие инженерные изыскания не проводились, а в проектной документации были нарушения, 20 декабря 2023 года подписала разрешение на строительство многоквартирного дома на Пригородной. Застройщиком ЖК «Мирапорт» выступила компания «Причал 55».
Начавшаяся стройка оказала негативное воздействие на ближайшие участки с другими многоквартирными домами, а также нарушила конструкции причала и создала угрозу его обрушения. В октябре 2024 года строительство ЖК «Мирапорт» признали незаконным, а участки в границах береговой полосы Иртыша изъяли из незаконного владения.
В итоге по ходатайству следствия, которое поддержала прокуратура, Куйбышевский райсуд отправил Фролову под домашний арест на срок до 9 апреля 2025 года. Постановление пока не вступило в законную силу.
Напомним, что компанией «Причал 55» владеют Элина Шихмирзаева, Закир Махмудов и Анастасия Канушина.