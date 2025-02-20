В Омске частный сектор остался без газа из-за бездействия управляющей компании

Posted 20 февраля, 06:02
Published 20 февраля, 06:02
Modified 20 февраля, 06:04
Updated 20 февраля, 06:04
В Омске прокуратура начала проверку из-за отсутствия газа в частном секторе на улице Хабаровской. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.
Местные жители обратились в прокуратуру и рассказали о бездействии председателя потребительского общества «Искра-2», который должен заниматься обслуживанием и содержанием газопровода.
«После прокурорского вмешательства ПО „Искра-2“ в октябре 2024 года направило в АО „Омскоблгаз“ заявление о заключении договора на обслуживание, однако до настоящего времени он не заключен», — сообщили в прокуратуре.
Накануне, 19 февраля, комиссия обследовала газопровод. Решается вопрос о судебном понуждении ПО «Искра-2» к заключению договора на обслуживание.
Согласно данным Rusprofile, ПО «Искра-2» зарегистрировано в 2010 году. Председателем является Сергей Косиненко.