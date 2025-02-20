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Posted 20 февраля, 06:02

Published 20 февраля, 06:02

Modified 20 февраля, 06:04

Updated 20 февраля, 06:04

С проблемой отсутствия газа столкнулись жители ули Хабаровской

В Омске частный сектор остался без газа из-за бездействия управляющей компании

20 февраля 2025, 06:02
Фото: Прокуратура Омской области. С проблемой отсутствия газа столкнулись жители ули Хабаровской
Прокуратура запустила проверку из-за проблем с газом на улице Хабаровская. Выяснилось, что управляющая компания не заключила договор на обслуживание газопровода.

В Омске прокуратура начала проверку из-за отсутствия газа в частном секторе на улице Хабаровской. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Местные жители обратились в прокуратуру и рассказали о бездействии председателя потребительского общества «Искра-2», который должен заниматься обслуживанием и содержанием газопровода.

«После прокурорского вмешательства ПО „Искра-2“ в октябре 2024 года направило в АО „Омскоблгаз“ заявление о заключении договора на обслуживание, однако до настоящего времени он не заключен», — сообщили в прокуратуре.

Накануне, 19 февраля, комиссия обследовала газопровод. Решается вопрос о судебном понуждении ПО «Искра-2» к заключению договора на обслуживание.

Согласно данным Rusprofile, ПО «Искра-2» зарегистрировано в 2010 году. Председателем является Сергей Косиненко.

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#Евгений Игишев#Омск#Прокуратура#Омскоблгаз#Частный сектор#Газоснабжение#Ростехнадзор#Обследование
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