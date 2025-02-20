«То горят, то пыхтят». В Омске на остановке задымился автобус

Утром в четверг, 20 февраля, стало известно об инциденте, произошедшем в Центральном округе Омска. В социальных сетях очевидцы сообщили, что на остановке «7-я Северная» задымился общественный транспорт. Судя по кадрам, опубликованным в телеграм-канале «Инцидент Омск», во время движения сломался автобус №51 (Сады Заря-3 — Сады Березка).