«То горят, то пыхтят». В Омске на остановке задымился автобус

Posted 20 февраля, 06:26
Published 20 февраля, 06:26
Modified 20 февраля, 07:04
Updated 20 февраля, 07:04
Утром в четверг, 20 февраля, стало известно об инциденте, произошедшем в Центральном округе Омска. В социальных сетях очевидцы сообщили, что на остановке «7-я Северная» задымился общественный транспорт. Судя по кадрам, опубликованным в телеграм-канале «Инцидент Омск», во время движения сломался автобус №51 (Сады Заря-3 — Сады Березка).
Омичи тут же отреагировали на произошедшее и начали оставлять комментарии:
В мэрии сообщили, что произошла техническая неисправность двигателя, автобус эвакуировали.
Ранее мы писали, что в департаменте транспорта омской мэрии задумались над продлением автобусного маршрута № 95 («СТЦ Мега» — «ПАТП № 4») до остановки «Строительный рынок Южный».
Также напомним, что недавно в Омской области начал работать новый межмуниципальный автобусный маршрут, который свяжет Азово, Борисовское, Тарналы, Александровское, 1-е Комиссаровское, Карагаш, Красноярку, Яблоновку, Кокчинск, Чадск, Солнцево и Екатеринославку. Предполагается, что он должен заменить ранее отмененный маршрут №1054.