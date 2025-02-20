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Posted 20 февраля, 06:26

Published 20 февраля, 06:26

Modified 20 февраля, 07:04

Updated 20 февраля, 07:04

В Омске на остановке задымился автобус

«То горят, то пыхтят». В Омске на остановке задымился автобус

20 февраля 2025, 06:26
Фото: 1MI.

В Омске на остановке задымился автобус

В мэрии объяснили, что произошло с транспортом.

Утром в четверг, 20 февраля, стало известно об инциденте, произошедшем в Центральном округе Омска. В социальных сетях очевидцы сообщили, что на остановке «7-я Северная» задымился общественный транспорт. Судя по кадрам, опубликованным в телеграм-канале «Инцидент Омск», во время движения сломался автобус №51 (Сады Заря-3 — Сады Березка).

Омичи тут же отреагировали на произошедшее и начали оставлять комментарии:

  • «Двигатель в разнос пошел»;
  • «Качество автобусов на грани фантастики»;
  • «Данный автобус уже многое пережил»;
  • «Да это что, автобусный грипп? То горят, то пыхтят».
Очевидцы засняли произошедшее на видео
Очевидцы засняли произошедшее на видео. Фото: Инцидент Омск

В мэрии сообщили, что произошла техническая неисправность двигателя, автобус эвакуировали.

Ранее мы писали, что в департаменте транспорта омской мэрии задумались над продлением автобусного маршрута № 95 («СТЦ Мега» — «ПАТП № 4») до остановки «Строительный рынок Южный».

Также напомним, что недавно в Омской области начал работать новый межмуниципальный автобусный маршрут, который свяжет Азово, Борисовское, Тарналы, Александровское, 1-е Комиссаровское, Карагаш, Красноярку, Яблоновку, Кокчинск, Чадск, Солнцево и Екатеринославку. Предполагается, что он должен заменить ранее отмененный маршрут №1054.

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#Ольга Скворцова#Происшествия#Омск#Мэрия#Общественный транспорт#Автобус#Техническая неисправность#Центральный округ#Задымление
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