Спасибо прокуратуре: погрязшему в сугробах Омску выделят 700 млн на новую технику

Posted 20 февраля, 05:39
Published 20 февраля, 05:39
Modified 20 февраля, 05:41
Updated 20 февраля, 05:41
Представители прокуратуры Омской области отреагировали на ситуацию с ненадлежащей уборкой снега с омских дорог. Многочисленные нарушения выявили еще во время прошлогодней проверки. Неубранный вовремя снег значительно сужал проезжую часть.
В результате мэр Сергей Шелест получил представление от прокурора, трем руководителям дорожно-эксплуатационных служб «влепили» дисциплинарки, а начальника ДЭУ по Кировскому округу привлекли к административной ответственности и назначили штраф на сумму 20 тысяч рублей.
Сейчас же есть надежда на небольшие улучшения в вопросе уборки снега в Омске. В администрации разработали муниципальную программу для обновления парка дорожной техники, в том числе покупки 59 снегоуборочных машин. Она рассчитана на 2025–2029 годы.
В 2025 году из городского бюджета выделят на эти цели 201 млн рублей, а в 2026–2027 годов — 502 млн рублей.