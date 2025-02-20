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Posted 20 февраля, 05:39

Published 20 февраля, 05:39

Modified 20 февраля, 05:41

Updated 20 февраля, 05:41

Омску выделят крупную сумму на покупку 59 снегоуборочных машин

Спасибо прокуратуре: погрязшему в сугробах Омску выделят 700 млн на новую технику

20 февраля 2025, 05:39
Фото: 1MI.

Омску выделят крупную сумму на покупку 59 снегоуборочных машин

В прокуратуре признали существование больших проблем с уборкой снега и наледи в городе и рассказали о принятых мерах в отношении должностных лиц.

Представители прокуратуры Омской области отреагировали на ситуацию с ненадлежащей уборкой снега с омских дорог. Многочисленные нарушения выявили еще во время прошлогодней проверки. Неубранный вовремя снег значительно сужал проезжую часть.

В результате мэр Сергей Шелест получил представление от прокурора, трем руководителям дорожно-эксплуатационных служб «влепили» дисциплинарки, а начальника ДЭУ по Кировскому округу привлекли к административной ответственности и назначили штраф на сумму 20 тысяч рублей.

Сейчас же есть надежда на небольшие улучшения в вопросе уборки снега в Омске. В администрации разработали муниципальную программу для обновления парка дорожной техники, в том числе покупки 59 снегоуборочных машин. Она рассчитана на 2025–2029 годы.

В 2025 году из городского бюджета выделят на эти цели 201 млн рублей, а в 2026–2027 годов — 502 млн рублей.

Прокуратура внесла представление УДХБ за сугробы на омских дорогах
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Прокуратура#Снегоуборочная техника#Уборка снега#Новости#Сергей Шелест#Представление
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