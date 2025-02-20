Спасибо прокуратуре: погрязшему в сугробах Омску выделят 700 млн на новую технику

Сейчас же есть надежда на небольшие улучшения в вопросе уборки снега в Омске. В администрации разработали муниципальную программу для обновления парка дорожной техники, в том числе покупки 59 снегоуборочных машин. Она рассчитана на 2025–2029 годы.