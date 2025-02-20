Сегодня в Омске: частный сектор без газа, автобус в дыму и грязный воздух

Posted 20 февраля, 14:13
Published 20 февраля, 14:13
Modified 20 февраля, 14:14
Updated 20 февраля, 14:14
Новость №1. Омичи остались без газа из-за УК
Прокуратура начала проверку из-за отсутствия газа в частном секторе на улице Хабаровской, в ведомство обратились местные жители. Омичи рассказали о бездействии председателя потребительского общества «Искра-2», который должен заниматься обслуживанием и содержанием газопровода. Сейчас решается вопрос о судебном понуждении ПО «Искра-2» к заключению договора на обслуживание.
Новость №2. В Омске на остановке задымился автобус
Сегодня утром на остановке «7-я Северная» в Центральном округе Омска во время движения задымился автобус, который следует по маршруту №51 («Сады Заря-3 — Сады Березка»). После инцидента в мэрии сообщили, что произошла техническая неисправность двигателя, автобус эвакуировали.
Новость №3. В Омске до завтрашнего утра будет действовать режим «черного неба»
Сегодня вечером на территории региона снова ввели режим НМУ первой степени опасности, об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС. Действие режима «черного неба» продлится целых 14 часов — с 18.00 20 февраля до 8.00 21 февраля. В это время в атмосферном воздухе будут плохо рассеиваться вредные примеси.