Сегодня в Омске: частный сектор без газа, автобус в дыму и грязный воздух

Сегодня вечером на территории региона снова ввели режим НМУ первой степени опасности, об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС. Действие режима «черного неба» продлится целых 14 часов — с 18.00 20 февраля до 8.00 21 февраля. В это время в атмосферном воздухе будут плохо рассеиваться вредные примеси.