Россия и Казахстан планируют совместно очистить Иртыш в Омской области

Posted 20 февраля, 09:33
Published 20 февраля, 09:33
Modified 20 февраля, 09:35
Updated 20 февраля, 09:35
В Минприроды РФ сообщили, что Россия и Казахстан готовят новую программу по очистке Иртыша в Омской области. Предыдущая была завершена в конце 2024 года.
«Сохранение трансграничного Иртыша — одно из приоритетных направлений сотрудничества между Россией и Казахстаном. Стороны проводят совместные исследования реки, идет инвентаризация объектов накопленного вреда», — приводит слова министерства издание ТАСС.
Иртыш также включен в федеральный проект «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие».
«В Омской области, например, до 2030 года завершится строительство Красногорского гидроузла, а также пройдут работы по расчистке участков реки», — уточнили в министерстве.
Отметим, что экологи выступают против строительства Красногорского гидроузла, так как эксплуатация плотины может нанести серьезный вред окружающей среде.
В январе специалисты Обь-Иртышского УГМС взяли пробы воды в Иртыше на двух участках. В обоих случаях было зафиксировано превышение концентрации ртути.