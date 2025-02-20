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Posted 20 февраля, 09:33

Published 20 февраля, 09:33

Modified 20 февраля, 09:35

Updated 20 февраля, 09:35

Россия и Казахстан планируют совместно очистить Иртыш в Омской области

Россия и Казахстан планируют совместно очистить Иртыш в Омской области

20 февраля 2025, 09:33
Фото: gorod55.ru.
В настощее время идет разработка новой программы по оздоровлению реки. Предыдущую завершили в 2024 году.

В Минприроды РФ сообщили, что Россия и Казахстан готовят новую программу по очистке Иртыша в Омской области. Предыдущая была завершена в конце 2024 года.

«Сохранение трансграничного Иртыша — одно из приоритетных направлений сотрудничества между Россией и Казахстаном. Стороны проводят совместные исследования реки, идет инвентаризация объектов накопленного вреда», — приводит слова министерства издание ТАСС.

Иртыш также включен в федеральный проект «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие».

«В Омской области, например, до 2030 года завершится строительство Красногорского гидроузла, а также пройдут работы по расчистке участков реки», — уточнили в министерстве.

Отметим, что экологи выступают против строительства Красногорского гидроузла, так как эксплуатация плотины может нанести серьезный вред окружающей среде.

В январе специалисты Обь-Иртышского УГМС взяли пробы воды в Иртыше на двух участках. В обоих случаях было зафиксировано превышение концентрации ртути.

Красногорский гидроузел противоречий. Омские экологи — о вреде стройки плотины
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#Евгений Игишев#Экология#Омская область#Россия#Казахстан#Иртыш#Гидроузел#Окружающая среда
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