Разломы и обрушения: омский музей Врубеля заставят отремонтировать подземную галерею

Posted 20 февраля, 08:53
Published 20 февраля, 08:53
Modified 20 февраля, 09:04
Updated 20 февраля, 09:04
В центре Омска в негодность пришла подземная галерея, которая находится в здании музея имени Врубеля (до 1917 года здесь был городской торговый корпус). Выяснилось это во время прокурорской проверки деятельности бюджетного учреждения.
Оказалось, что в аварийном состоянии находятся и стены, и перекрытия старинной подземной галереи. Зафиксированы «многочисленные дефекты и повреждения, разломы и обрушения кирпичной кладки». А большое количество хранившего строительного мусора сделало невозможным проход по периметру галереи.
Из-за того, что «Музеем имени М. А. Врубеля» не проводились ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта исторического наследия, директору учреждения Фариде Буреевой внесли представление. Теперь руководству музея все же придется заняться восстановлением подземной галереи. Последняя впоследствии, вероятно, станет доступна для омичей.
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