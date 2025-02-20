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Posted 20 февраля, 08:53

Published 20 февраля, 08:53

Modified 20 февраля, 09:04

Updated 20 февраля, 09:04

Подземная галерея на Ленина

Разломы и обрушения: омский музей Врубеля заставят отремонтировать подземную галерею

20 февраля 2025, 08:53
Фото: Прокуратура Омской области. Подземная галерея на Ленина

Старинная подземная галерея в центре Омска пришла в аварийное состояние

Бюджетное учреждение не занималось работами по сохранению объекта культурного наследия. Директору музея из-за этого внесли представление.

В центре Омска в негодность пришла подземная галерея, которая находится в здании музея имени Врубеля (до 1917 года здесь был городской торговый корпус). Выяснилось это во время прокурорской проверки деятельности бюджетного учреждения.

Оказалось, что в аварийном состоянии находятся и стены, и перекрытия старинной подземной галереи. Зафиксированы «многочисленные дефекты и повреждения, разломы и обрушения кирпичной кладки». А большое количество хранившего строительного мусора сделало невозможным проход по периметру галереи.

Подземную галерею потребовали отремонтировать
Подземную галерею потребовали отремонтировать
Подземную галерею потребовали отремонтировать. Фото: Прокуратура Омской области

Из-за того, что «Музеем имени М. А. Врубеля» не проводились ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта исторического наследия, директору учреждения Фариде Буреевой внесли представление. Теперь руководству музея все же придется заняться восстановлением подземной галереи. Последняя впоследствии, вероятно, станет доступна для омичей.

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#Юлия Истомина#Омск#Музей#Прокуратура#Новости#Историческое здание#Объект культурного наследия#Музей Врубеля
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