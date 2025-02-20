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Posted 20 февраля, 06:16

Published 20 февраля, 06:16

Modified 20 февраля, 06:18

Updated 20 февраля, 06:18

От -2 до -26: в начале весны Омскую область ждут мощные температурные качели

От -2 до -26: в начале весны Омскую область ждут мощные температурные качели

20 февраля 2025, 06:16
Фото: 1MI.
Изучаем прогноз погоды в первую неделю марта.

В начале марта Омскую область ждут сильные перепады температуры. В первый день весны, по прогнозу сервиса Ventusky, будет в пределах -7… -9 градусов. 2 марта потеплеет до -1 градуса, в этот же день регион накроет сильный снегопад вперемешку с дождем, а закончится только после девяти вечера.

Уже 3 марта столбик термометра снова опустится до -6… -9 градусов, 4 марта — до -13 градусов.

Прогноз погоды в Омске
Прогноз погоды в Омске
Прогноз погоды в Омске. Фото: Ventusky

Резкое похолодание придет в ночь на 5 марта температура воздуха вовсе составит -22 градуса, днем — -18… -21 градус. Ночью 6 марта будет до -26 градусов.

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#Ольга Скворцова#Погода#Снегопад#Омск#Омская область#Температура#Прогноз#Перепады температуры#Март
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