От -2 до -26: в начале весны Омскую область ждут мощные температурные качели

В начале марта Омскую область ждут сильные перепады температуры. В первый день весны, по прогнозу сервиса Ventusky, будет в пределах -7… -9 градусов. 2 марта потеплеет до -1 градуса, в этот же день регион накроет сильный снегопад вперемешку с дождем, а закончится только после девяти вечера.