Омского бизнесмена обязали заплатить в бюджет почти миллиард рублей

Posted 20 февраля, 04:34
Published 20 февраля, 04:34
Modified 20 февраля, 04:38
Updated 20 февраля, 04:38
Арбитражный суд Омской области принял решение по иску Федеральной налоговой службы к предпринимателю Дмитрию Немишу и 3 его компаниям с одним и тем же названием, ООО «Нефтегазстроймонтаж». Налоговики потребовали взыскать с ответчиков недоимки, и суд пошел им навстречу. Общая сумма, которую придется выплатить Немишу, — 902 млн рублей.
Напомним: из-за обвинения в неуплате налогов Немиш стал фигурантом уголовного дела, а на одном из его «Нефтегазстроймонтажей» в октябре 2024 года началась процедура наблюдения: именно налоговики потребовали признать эту компанию несостоятельным должником.
Стоит уточнить, что именно Дмитрий Немиш дал главе УФНС России по Омской области (теперь уже бывшему) Владимиру Репину взятку в 10 млн рублей — самую крупную взятку в истории региона. Репин получил за это 6 лет колонии.