gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля, 04:34

Published 20 февраля, 04:34

Modified 20 февраля, 04:38

Updated 20 февраля, 04:38

Омского бизнесмена Дмитрия Немиша обязали заплатить налоговой 900 млн

Омского бизнесмена обязали заплатить в бюджет почти миллиард рублей

20 февраля 2025, 04:34
Фото: 1MI.

Омского бизнесмена Дмитрия Немиша обязали заплатить налоговой 900 млн

Из-за недоимки предприниматель стал фигурантом уголовного дела.

Арбитражный суд Омской области принял решение по иску Федеральной налоговой службы к предпринимателю Дмитрию Немишу и 3 его компаниям с одним и тем же названием, ООО «Нефтегазстроймонтаж». Налоговики потребовали взыскать с ответчиков недоимки, и суд пошел им навстречу. Общая сумма, которую придется выплатить Немишу, — 902 млн рублей.

Напомним: из-за обвинения в неуплате налогов Немиш стал фигурантом уголовного дела, а на одном из его «Нефтегазстроймонтажей» в октябре 2024 года началась процедура наблюдения: именно налоговики потребовали признать эту компанию несостоятельным должником.

Стоит уточнить, что именно Дмитрий Немиш дал главе УФНС России по Омской области (теперь уже бывшему) Владимиру Репину взятку в 10 млн рублей — самую крупную взятку в истории региона. Репин получил за это 6 лет колонии.

Суд отказался банкротить «Нефтегазстроймонтаж»
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Налоговая#Дмитрий Немиш#Арбитраж
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика