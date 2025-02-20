Омского бизнесмена обязали заплатить в бюджет почти миллиард рублей

Арбитражный суд Омской области принял решение по иску Федеральной налоговой службы к предпринимателю Дмитрию Немишу и 3 его компаниям с одним и тем же названием, ООО «Нефтегазстроймонтаж». Налоговики потребовали взыскать с ответчиков недоимки, и суд пошел им навстречу. Общая сумма, которую придется выплатить Немишу, — 902 млн рублей.