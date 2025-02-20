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Posted 20 февраля, 05:14

Published 20 февраля, 05:14

Modified 20 февраля, 05:16

Updated 20 февраля, 05:16

В омских школах сократят бюрократическую нагрузку

Омским учителям облегчат жизнь с 1 марта

20 февраля 2025, 05:14
Фото: 1MI. В омских школах сократят бюрократическую нагрузку

В Омской области снизят бюрократическую нагрузку на учителей с 1 марта

Бумажной волокиты станет меньше.

Министр образования Омской области Ольга Степанова в своем телеграм-канале рассказала о мерах, которые помогут уменьшить количество бумажной работы для педагогов. В регионе действует горячая линия, где учителя могут пожаловаться на избыточную отчетность, а также фильтр для внешних запросов.

Что уже сделано?

  • Упрощены региональные мониторинги — теперь педагогам нужно заполнять меньше отчетов;
  • Ведется работа по замене региональных мониторингов;
  • Идет процесс оптимизации участия учителей в различных методических и информационных мероприятиях;
  • Проводятся профилактические визиты.

С первого дня весны вступает в силу новый приказ министерства просвещения. В нем четко прописано, сколько отчетов должны заполнять учителя в школах, детских садах и колледжах. Теперь образовательные организации должны привести свою документацию в соответствие с этими нормами.

Напомним, ранее стало известно, что родителям и учителям запретили пользоваться WhatsApp (принадлежит Meta, запрещена в РФ).

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#Риана Дязанцева#Образование#Омск#Школа#Педагоги
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