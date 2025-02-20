Омским учителям облегчат жизнь с 1 марта

Posted 20 февраля, 05:14
Published 20 февраля, 05:14
Modified 20 февраля, 05:16
Updated 20 февраля, 05:16
Министр образования Омской области Ольга Степанова в своем телеграм-канале рассказала о мерах, которые помогут уменьшить количество бумажной работы для педагогов. В регионе действует горячая линия, где учителя могут пожаловаться на избыточную отчетность, а также фильтр для внешних запросов.
Что уже сделано?
С первого дня весны вступает в силу новый приказ министерства просвещения. В нем четко прописано, сколько отчетов должны заполнять учителя в школах, детских садах и колледжах. Теперь образовательные организации должны привести свою документацию в соответствие с этими нормами.
Напомним, ранее стало известно, что родителям и учителям запретили пользоваться WhatsApp (принадлежит Meta, запрещена в РФ).