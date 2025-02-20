Омская область окажется в зоне самого мощного снежного циклона в России

Как сообщает сервис визуализации погоды Ventusky, весна в Омской области начнется с потепления. По данным синоптиков, днем 1 марта будет в пределах -4 градусов, а 2 марта температура поднимется до -1 градуса. Также в этот день регион накроет сильный снегопад, местами с дождем.