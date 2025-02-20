Омская область окажется в зоне самого мощного снежного циклона в России

Posted 20 февраля, 08:20
Published 20 февраля, 08:20
Modified 20 февраля, 08:22
Updated 20 февраля, 08:22
Как сообщает сервис визуализации погоды Ventusky, весна в Омской области начнется с потепления. По данным синоптиков, днем 1 марта будет в пределах -4 градусов, а 2 марта температура поднимется до -1 градуса. Также в этот день регион накроет сильный снегопад, местами с дождем.
Аналогичные осадки захватят и соседние регионы: Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую области. Как следует из информации Ventusky, снежный циклон окажется самым большим РФ. Осадки будут идти целых два дня, 2 и 3 марта.
С 4 марта в регионе станет еще теплее: столбик термометра поднимется до 0… +1 градуса. При этом к середине месяца антициклон с Казахстана может принести в Омскую область холода.