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Posted 20 февраля, 08:20

Published 20 февраля, 08:20

Modified 20 февраля, 08:22

Updated 20 февраля, 08:22

Омская область окажется в зоне самого мощного снежного циклона в России

Омская область окажется в зоне самого мощного снежного циклона в России

20 февраля 2025, 08:20
Фото: 1MI.
Вместе с осадками в регион придет сильное потепление.

Как сообщает сервис визуализации погоды Ventusky, весна в Омской области начнется с потепления. По данным синоптиков, днем 1 марта будет в пределах -4 градусов, а 2 марта температура поднимется до -1 градуса. Также в этот день регион накроет сильный снегопад, местами с дождем.

Аналогичные осадки захватят и соседние регионы: Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую области. Как следует из информации Ventusky, снежный циклон окажется самым большим РФ. Осадки будут идти целых два дня, 2 и 3 марта.

Омскую область накроет снегопад
Омскую область накроет снегопад
Омскую область накроет снегопад. Фото: Ventusky

С 4 марта в регионе станет еще теплее: столбик термометра поднимется до 0… +1 градуса. При этом к середине месяца антициклон с Казахстана может принести в Омскую область холода.

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#Ольга Скворцова#Погода#Снегопад#Омск#Омская область#Температура#Весна#Кемеровская область#Томская область#Новосибирская область
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