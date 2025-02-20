Олимпийский чемпион по боксу побывал в омской исправительной колонии

Posted 20 февраля, 11:30
Published 20 февраля, 11:30
Modified 20 февраля, 11:39
Updated 20 февраля, 11:39
Олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко встретился с заключенными омской исправительной колонии № 7. Заслуженный мастер спорта России совершил обход территории, общежитий отрядов и столовой, после чего провел встречу в клубе учреждения.
Боксер поделился с осужденными историями из своей жизни, обратил внимание на спортивный путь и сложности, которые возникали на дороге к олимпийскому золоту. Тищенко подчеркнул, что спорт формирует характер человека и воспитывает дисциплину.
Напомним, что недавно заключенные этой колонии создали статую персонажа древнегреческой мифологии — богини правосудия Фемиды. В течение двух месяцев статую вырезали ручными инструментами из кедра.