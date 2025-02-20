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Posted 20 февраля, 11:30

Published 20 февраля, 11:30

Modified 20 февраля, 11:39

Updated 20 февраля, 11:39

Алексей Тищенко посетил омскую колонию

Олимпийский чемпион по боксу побывал в омской исправительной колонии

20 февраля 2025, 11:30
Фото: УФСИН Омской области. Алексей Тищенко посетил омскую колонию
Алексей Тищенко встретился с заключенными и рассказал им о своем жизненном пути.

Олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко встретился с заключенными омской исправительной колонии № 7. Заслуженный мастер спорта России совершил обход территории, общежитий отрядов и столовой, после чего провел встречу в клубе учреждения.

Боксер поделился с осужденными историями из своей жизни, обратил внимание на спортивный путь и сложности, которые возникали на дороге к олимпийскому золоту. Тищенко подчеркнул, что спорт формирует характер человека и воспитывает дисциплину.

Напомним, что недавно заключенные этой колонии создали статую персонажа древнегреческой мифологии — богини правосудия Фемиды. В течение двух месяцев статую вырезали ручными инструментами из кедра.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Колония#УФСИН#Исправительная колония#Омская колония#УФСИН Омской области
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