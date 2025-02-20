Ни дня не воспитывал: омский суд отказал в выплате отцу погибшего бойца СВО

Первомайский районный суд Омска не стал удовлетворять иск об установлении отцовства в отношении погибшего бойца СВО. В суд обратился биологический отец военного. Известно, что он не состоял в браке с матерью солдата, которая после рождения ребенка была арестована и умерла.