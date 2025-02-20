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Posted 20 февраля, 13:04

Published 20 февраля, 13:04

Modified 20 февраля, 13:04

Updated 20 февраля, 13:04

Суд отказал биологическому отцу бойца СВО в выплате

Ни дня не воспитывал: омский суд отказал в выплате отцу погибшего бойца СВО

20 февраля 2025, 13:04
Фото: 1MI. Суд отказал биологическому отцу бойца СВО в выплате
Мужчина хотел получить компенсацию после смерти сына, но Первомайский суд выяснил, что он не принимал участие в его воспитании.

Первомайский районный суд Омска не стал удовлетворять иск об установлении отцовства в отношении погибшего бойца СВО. В суд обратился биологический отец военного. Известно, что он не состоял в браке с матерью солдата, которая после рождения ребенка была арестована и умерла.

До 18 лет мальчика воспитывала бабушка (мать мужчины), она же была опекуном. Истец объяснил, что не устанавливал отцовство раньше из-за уголовного прошлого, а сейчас хочет получить выплату в связи с гибелью сына.

В результате экспертиза подтвердила отцовство, но учитывая, что омич до совершеннолетия сына не проявлял заботу и не воспитывал сына, суд не нашел оснований для удовлетворения иска.

Напомним, что ранее глава региона Виталий Хоценко ответил на обвинения СБУ. Украинская сторона обвиняет губернатора в том, что он якобы финансирует действия, направленные на изменение границ Украины и свержение власти.

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