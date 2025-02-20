Posted 20 февраля, 13:04
Published 20 февраля, 13:04
Modified 20 февраля, 13:04
Updated 20 февраля, 13:04
Первомайский районный суд Омска не стал удовлетворять иск об установлении отцовства в отношении погибшего бойца СВО. В суд обратился биологический отец военного. Известно, что он не состоял в браке с матерью солдата, которая после рождения ребенка была арестована и умерла.
До 18 лет мальчика воспитывала бабушка (мать мужчины), она же была опекуном. Истец объяснил, что не устанавливал отцовство раньше из-за уголовного прошлого, а сейчас хочет получить выплату в связи с гибелью сына.
В результате экспертиза подтвердила отцовство, но учитывая, что омич до совершеннолетия сына не проявлял заботу и не воспитывал сына, суд не нашел оснований для удовлетворения иска.
Напомним, что ранее глава региона Виталий Хоценко ответил на обвинения СБУ. Украинская сторона обвиняет губернатора в том, что он якобы финансирует действия, направленные на изменение границ Украины и свержение власти.