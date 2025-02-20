Неустойчивая погода: в Омске к выходным резко похолодает до -30 градусов

В последний рабочий день на этой неделе ожидаются туман и изморозь. Ночью местами похолодает до -30 градусов, днем будет -8…-13 градусов. Такая же погода сохранится и в субботу, 22 февраля. А в День Защитника Отечества ночью обещают -14…-19 градусов, местами до -24…-29, в дневное время потеплеет до -6…-11 градусов.