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Posted 20 февраля, 08:29

Published 20 февраля, 08:29

Modified 20 февраля, 08:31

Updated 20 февраля, 08:31

До конца недели в Омске и области прогнозируют туман

Неустойчивая погода: в Омске к выходным резко похолодает до -30 градусов

20 февраля 2025, 08:29
Фото: 1MI. До конца недели в Омске и области прогнозируют туман

Омичей предупредили о резком ухудшении погоды

По ночам в городе будет туманно, а дороги, согласно предварительному прогнозу, окажутся скованы льдом.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС сделали неутешительный прогноз на ближайшие дни. Омская область, начиная с пятницы, 21 февраля, столкнется с непогодой.

В последний рабочий день на этой неделе ожидаются туман и изморозь. Ночью местами похолодает до -30 градусов, днем будет -8…-13 градусов. Такая же погода сохранится и в субботу, 22 февраля. А в День Защитника Отечества ночью обещают -14…-19 градусов, местами до -24…-29, в дневное время потеплеет до -6…-11 градусов.

Прогноз погоды на 21–23 февраля в Омске
Прогноз погоды на 21–23 февраля в Омске. Фото: Обь-Иртышское УГМС

Осадков до понедельника, 24 февраля, предварительно не обещают. Однако дороги снова окажутся скованными льдом.

Неблагоприятная погода может привести к различным ЧС, о чем и предупредили горожан. О них можно сообщать в ЕДДС г. Омска по номеру 78-78-78, а также звонить в дежурную смену ЦУКС регионального МЧС. Телефоны: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать 101.

Напомним, ранее Город55 рассказывал о погоде на начало марта. Будут ли первые весенние дни холодными или теплыми, читайте по ссылке.

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#Юлия Истомина#Общество#Погода#Омск#Похолодание#Новости#Туман
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