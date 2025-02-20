Неустойчивая погода: в Омске к выходным резко похолодает до -30 градусов

Posted 20 февраля, 08:29
Published 20 февраля, 08:29
Modified 20 февраля, 08:31
Updated 20 февраля, 08:31
Синоптики Обь-Иртышского УГМС сделали неутешительный прогноз на ближайшие дни. Омская область, начиная с пятницы, 21 февраля, столкнется с непогодой.
В последний рабочий день на этой неделе ожидаются туман и изморозь. Ночью местами похолодает до -30 градусов, днем будет -8…-13 градусов. Такая же погода сохранится и в субботу, 22 февраля. А в День Защитника Отечества ночью обещают -14…-19 градусов, местами до -24…-29, в дневное время потеплеет до -6…-11 градусов.
Осадков до понедельника, 24 февраля, предварительно не обещают. Однако дороги снова окажутся скованными льдом.
Неблагоприятная погода может привести к различным ЧС, о чем и предупредили горожан. О них можно сообщать в ЕДДС г. Омска по номеру 78-78-78, а также звонить в дежурную смену ЦУКС регионального МЧС. Телефоны: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать 101.
Напомним, ранее Город55 рассказывал о погоде на начало марта. Будут ли первые весенние дни холодными или теплыми, читайте по ссылке.