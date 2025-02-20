Нарушает не первый раз: житель Омской области угнал машину у отца своего друга

В селе Павлоградка Омской области полицейские задержали 21-летнего мужчину, который угнал автомобиль у отца своего знакомого. Известно, что в тот вечер владелец машины с 12-летним сыном приехал в гости к родителям сельчанина. Когда все уснули, нарушитель разбудил школьника и предложил прокатиться. Он убедил ребенка, что его отец разрешил взять ключи от авто, однако сам ранее снял их со связки ключей без спроса.