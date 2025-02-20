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Posted 20 февраля, 12:26

Published 20 февраля, 12:26

Modified 20 февраля, 12:26

Updated 20 февраля, 12:26

Нарушает не первый раз: житель Омской области угнал машину у отца своего друга

Нарушает не первый раз: житель Омской области угнал машину у отца своего друга

20 февраля 2025, 12:26
Фото: 1MI.
Нарушителя поймали сотрудники полиции, ранее он уже привлекался к ответственности.

В селе Павлоградка Омской области полицейские задержали 21-летнего мужчину, который угнал автомобиль у отца своего знакомого. Известно, что в тот вечер владелец машины с 12-летним сыном приехал в гости к родителям сельчанина. Когда все уснули, нарушитель разбудил школьника и предложил прокатиться. Он убедил ребенка, что его отец разрешил взять ключи от авто, однако сам ранее снял их со связки ключей без спроса.

Во время поездки по селу машину остановили инспекторы ДПС, сначала мужчина пытался скрыться от них, но врезался в столб. По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ.

«Кроме того, фигурант привлечен к ответственности за управление ТС, не имея такого права, нарушение правил пользования световыми приборами, отсутствие страхового полиса и др. Ранее подозреваемый уже садился за руль указанного автомобиля — с разрешения владельца, за что оба привлекались к административной ответственности», — сообщили в пресс-службе УМВД.

Напомним, что несколько дней назад на федеральной трассе Тюмень-Омск произошло смертельное ДТП.

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