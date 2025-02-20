Нападающий «Авангарда» Рид Буше вернулся в Омск после операции в Германии

Posted 20 февраля, 07:55
Published 20 февраля, 07:55
Modified 20 февраля, 07:57
Updated 20 февраля, 07:57
Вчера, 19 февраля, в Омске прошел матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Металлургом». Омичи победили действующего обладателя Кубка Гагарина со счетом 2:1. На пресс-конференции после игры Ги Буше рассказал о состоянии травмированных хоккеистов и отметил, что нападающий Рид Буше уже вернулся в Омск и скоро присоединится к команде.
«Он сегодня прилетел, операция прошла хорошо. Ему предстоит обследование для того, чтобы у нас было понимание, насколько хорошо идет заживление и вообще, в целом, процесс. У него такое же повреждение, как у Соловьева, я уже об этом говорил, и Алексею потребовалось определенное время на то, чтобы вернуться в состав до того, как он смог уже выходить и играть в маске. Надеюсь, что тесты покажут, что все хорошо, и тогда уже будем ориентироваться, примерно понимать, когда сможем Рида увидеть вновь в боевой готовности», — сказал Буше.
Главный тренер также добавил, что вчера в составе на матч мог появиться Майкл Маклауд, но было решено все-таки отсрочить его выход на лед.
«Майкл Маклауд был очень близок к тому, чтобы сыграть сегодня. Он очень хотел выйти на лед, но мы решили, что все-таки нужно повременить и немножечко поберечь его, чтобы он уже полностью восстановился. Я бы оценил его готовность на 90-95%. Посмотрим, либо в следующем матче, либо через матч, думаю, его стоит уже ожидать в составе. Грант тоже приближается к тому, чтобы вернуться. Мартынов сейчас принимает антибиотики, у него есть улучшения — также ждем его в составе», — поделился специалист.
Напомним, что в Кельне немецкий фан-клуб омского «Авангарда» German Hawks встретился с травмированным «ястребом» Ридом Буше, который проходил там восстановление после травмы.