Нападающий «Авангарда» Рид Буше вернулся в Омск после операции в Германии

Вчера, 19 февраля, в Омске прошел матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Металлургом». Омичи победили действующего обладателя Кубка Гагарина со счетом 2:1. На пресс-конференции после игры Ги Буше рассказал о состоянии травмированных хоккеистов и отметил, что нападающий Рид Буше уже вернулся в Омск и скоро присоединится к команде.