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Posted 20 февраля, 07:04

Published 20 февраля, 07:04

Modified 20 февраля, 07:07

Updated 20 февраля, 07:07

На СВО погиб омич из Оконешниковского района Александр Васильев

На СВО погиб омич из Оконешниковского района Александр Васильев

20 февраля 2025, 07:04
Фото: 1MI.
О дате и времени прощания с военнослужащим сообщат позднее.

В администрации Оконешниковского района Омской области сегодня, 20 февраля, сообщили, что в ходе специальной военной операции погиб житель села Маяк Александр Васильев.

О дате и времени прощания с Александром Васильевым сообщат позднее. В связи с гибелью военнослужащего в селе Маяк отменили спортивно-культурный праздник «Метелица — Маяк-2025», которой был запланирован на 22 и 23 февраля.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Александра Васильева.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске одобрили установку памятной доски на стене Кадетского корпуса, посвященной Николаю Данильченко. Военнослужащий погиб на СВО в 2022 году.

В Омске появится еще одна мемориальная доска с именем погибшего на СВО
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#Евгений Игишев#Общество#Некролог#Маяк#Военная операция#Соболезнование
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