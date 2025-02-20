На СВО погиб омич из Оконешниковского района Александр Васильев

Posted 20 февраля, 07:04
Published 20 февраля, 07:04
Modified 20 февраля, 07:07
Updated 20 февраля, 07:07
В администрации Оконешниковского района Омской области сегодня, 20 февраля, сообщили, что в ходе специальной военной операции погиб житель села Маяк Александр Васильев.
О дате и времени прощания с Александром Васильевым сообщат позднее. В связи с гибелью военнослужащего в селе Маяк отменили спортивно-культурный праздник «Метелица — Маяк-2025», которой был запланирован на 22 и 23 февраля.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Александра Васильева.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске одобрили установку памятной доски на стене Кадетского корпуса, посвященной Николаю Данильченко. Военнослужащий погиб на СВО в 2022 году.