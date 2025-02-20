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Posted 20 февраля, 08:09

Published 20 февраля, 08:09

Modified 20 февраля, 08:33

Updated 20 февраля, 08:33

На омских улицах заметили автобус из Москвы. Он задымился

На омских улицах заметили автобус из Москвы. Он задымился

20 февраля 2025, 08:09
Фото: 1MI.
Инцидент со столичным транспортом произошел сегодня утром.

В Омске на маршруте №51 заметили необычный синий автобус с московской ливреей. В салоне имеются розетки, кондиционер и валидатор, который не принимает наши региональные карты.

А еще, как оказалось, именно этот столичный автобус задымился сегодня утром во время следования. Это произошло возле остановки «7-я Северная». В мэрии назвали причину: случилась техническая неисправность двигателя, транспорт эвакуировали.

В соцсетях омичи отреагировали на ситуацию:

  • «Получается, что омичей перевозят автобусы, которые в любой момент могут загореться»;
  • «Когда в области деньги появятся? О каких новых трамваях может идти речь, когда у нас пути в отвратительном состоянии? Нужно везде уже менять рельсы и перейти с деревянных шпал на железобетонные. Но на это денег нет»;
  • «Видимо сильная нагрузка на 51-м маршруте. Помощник из Москвы не выдержал».
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#Ольга Скворцова#Транспорт#Омск#Автобус#Соцсети#Москва#Техническая неисправность#Задымление
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