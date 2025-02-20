На омских улицах заметили автобус из Москвы. Он задымился

Posted 20 февраля, 08:09
Published 20 февраля, 08:09
Modified 20 февраля, 08:33
Updated 20 февраля, 08:33
В Омске на маршруте №51 заметили необычный синий автобус с московской ливреей. В салоне имеются розетки, кондиционер и валидатор, который не принимает наши региональные карты.
А еще, как оказалось, именно этот столичный автобус задымился сегодня утром во время следования. Это произошло возле остановки «7-я Северная». В мэрии назвали причину: случилась техническая неисправность двигателя, транспорт эвакуировали.
В соцсетях омичи отреагировали на ситуацию: