Мэрия планирует изъять квартиры у жителей двухэтажного дома на Чередовых

Площадь земельного участка составляет 727 квадратных метров. Двухэтажный кирпичный дом в микрорайоне Чередовый построили в 1959 году. Прошлой зимой его признали аварийным и постановили расселить и снести до 2030 года. Месяц назад в здании ввели режим «повышенной» готовности из-за угрозы обрушения.