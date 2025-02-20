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Posted 20 февраля, 05:39

Published 20 февраля, 05:39

Modified 20 февраля, 05:41

Updated 20 февраля, 05:41

В прошлом году дом признали аварийным

Мэрия планирует изъять квартиры у жителей двухэтажного дома на Чередовых

20 февраля 2025, 05:39
Фото: Иллюстрация. 1MI. В прошлом году дом признали аварийным
Дом признали аварийным, а в конце января в здании ввели режим повышенной опасности из-за угрозы обрушения.

В Омске планируют изъять под нужды города земельный участок с жилым домом на улице Гоголя, 82. Такое постановление 17 февраля подписал мэр Сергей Шелест.

Площадь земельного участка составляет 727 квадратных метров. Двухэтажный кирпичный дом в микрорайоне Чередовый построили в 1959 году. Прошлой зимой его признали аварийным и постановили расселить и снести до 2030 года. Месяц назад в здании ввели режим «повышенной» готовности из-за угрозы обрушения.

Ранее Город55 рассказывал, что следком заинтересовался вопросом расселения аварийного дома на улице 111-я Стройплощадка, 3. Двухэтажка 1979 года постройки признана аварийной в 2023 году, износ ее конструкций — больше 76%.

Следком заинтересовался длительным нерасселением омичей из опасной двухэтажки
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#Евгений Игишев#Омск#Снос#Земельный участок#Сергей Шелест#Расселение#Город55
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