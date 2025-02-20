Мэрия планирует изъять квартиры у жителей двухэтажного дома на Чередовых

Posted 20 февраля, 05:39
Published 20 февраля, 05:39
Modified 20 февраля, 05:41
Updated 20 февраля, 05:41
В Омске планируют изъять под нужды города земельный участок с жилым домом на улице Гоголя, 82. Такое постановление 17 февраля подписал мэр Сергей Шелест.
Площадь земельного участка составляет 727 квадратных метров. Двухэтажный кирпичный дом в микрорайоне Чередовый построили в 1959 году. Прошлой зимой его признали аварийным и постановили расселить и снести до 2030 года. Месяц назад в здании ввели режим «повышенной» готовности из-за угрозы обрушения.
Ранее Город55 рассказывал, что следком заинтересовался вопросом расселения аварийного дома на улице 111-я Стройплощадка, 3. Двухэтажка 1979 года постройки признана аварийной в 2023 году, износ ее конструкций — больше 76%.