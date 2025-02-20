Красногорский гидроузел противоречий. Омские экологи — о вреде стройки плотины

Красногорский гидроузел — омский долгострой, возведение которого замораживали на несколько лет. Плотина должна будет регулировать уровень воды в Иртыше, что обеспечит судоходство, круглогодичный водозабор без лишних затрат и поможет содержать опорные части мостов и прибрежных сооружений в оптимальном состоянии. Гидроузел начали возводить в 2011 году. Спустя 2 года стройку остановили, а в 2022 году возобновили. Точных сроков сдачи объекта пока никто не называет. Но еще до ввода в эксплуатацию экологи беспокоятся, что работа гидроузла может нанести серьезный вред экосистеме. Город55 узнал, как отразится на окружающей среде эксплуатация плотины.