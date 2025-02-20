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Posted 20 февраля, 04:20

Published 20 февраля, 04:20

Modified 20 февраля, 04:22

Updated 20 февраля, 04:22

Строить гидроузел начали в 2011 году

Красногорский гидроузел противоречий. Омские экологи — о вреде стройки плотины

20 февраля 2025, 04:20
Фото: Вячеслав Крузман. Правительство Омской области. Строить гидроузел начали в 2011 году

Омские экологи рассказали, как повлияет на природу Красногорский гидроузел

Плотину возводят с 2011 года. Стройку замораживали, а после вновь возобновили. Точных сроков сдачи объекта пока никто не называет. Но еще до ввода в эксплуатацию экологи беспокоятся, что работа гидроузла может нанести серьезный вред экосистеме.

Красногорский гидроузел — омский долгострой, возведение которого замораживали на несколько лет. Плотина должна будет регулировать уровень воды в Иртыше, что обеспечит судоходство, круглогодичный водозабор без лишних затрат и поможет содержать опорные части мостов и прибрежных сооружений в оптимальном состоянии. Гидроузел начали возводить в 2011 году. Спустя 2 года стройку остановили, а в 2022 году возобновили. Точных сроков сдачи объекта пока никто не называет. Но еще до ввода в эксплуатацию экологи беспокоятся, что работа гидроузла может нанести серьезный вред экосистеме. Город55 узнал, как отразится на окружающей среде эксплуатация плотины.

Что не так с расположением гидроузла

Омский эколог и член общественной палаты Российской Федерации Владимир Лифантьев рассказал, что место для возведения Красногорского гидроузла изначально выбрано неправильно.

«Есть такое понятие, как сила Кориолиса. Наша планета всегда вращается в одну сторону. На северном полушарии нашей планеты все реки имеют правый берег обрывистый, а левый — более пологий. Гидроузел у нас находится с левой стороны. А над ним две секции золоотвала ТЭЦ-4. Там примерно 25—30 млн тонн золы», — рассказал эколог.
Гидроузел возводят в районе Дружинского сельского поселения
Гидроузел возводят в районе Дружинского сельского поселения. Фото: Скриншот. Яндекс Карты

Эколог объяснил, что когда гидроузел достроят, весь оставшийся поток воды пустят по правой стороне русла. Профиль реки уменьшится в два раза, а течение, соответственно, в два раза увеличится.

«30 млн тонн золы находятся над уровнем реки примерно на 20 метрах. Дамба существует в виде обваловки. Какова вероятность, что после строительства гидроузла этот золоотвал просто смоет? Когда вся эта мелкодисперсная пыль попадет в воду, умрет весь гидробионт километров на 300. Такая фракция и плавучесть у этой золы, что все дыхательные пути забьет», — считает Владимир Лифантьев.

Этапы строительства

Гидроузел начали строить в 2011 году и планировали завершить к 2016 году — к 300-летию Омска. Однако из-за нехватки средств объект заморозили. В 2022 году стройку удалось оживить.

«Строительство объекта было заморожено с 2014 года.Сейчас здесь закипела жизнь. В рамках реализации Водной стратегии России региону выделили на этот проект 4 млрд рублей. Объем софинансирования из областной казны составил 600 млн рублей», — сообщал в ноябре 2022 года экс-губернатор Александр Бурков.

Контракт с московским ООО «Межрегионстрой» заключили на сумму 4,6 млрд рублей, однако в 2024 году стоимость работ была увеличена почти на 800 млн. Повышение цены было связано с существенным удорожанием строительных материалов, которое «невозможно было предвидеть при заключении контракта».

Из регионального бюджета на стройку гидроузла заложили 640 млн рублей
Из регионального бюджета на стройку гидроузла заложили 640 млн рублей. Фото: Вячеслав Крузман. Правительство Омской области

Полностью первый этап стройки, как ранее сообщал Город55, должен быть завершен к концу 2025 года. Параллельно с этим также ведется работа по проектированию второго этапа строительства гидроузла. Подряд стоимостью 613 млн рублей достался питерскому акционерному обществу «Ленгипроречтранс».

В 2023 году экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев обвинил в затягивании сроков строительства гидроузла всех глав регионов, которые работали после него. Нынешний же губернатор Виталий Хоценко в последний раз упоминал в медиаполе о возведении плотины в июле 2024 года, что намекает на неопределенность со сроками сдачи проекта.

Стройку заморозили и возобновили в 2022 году
Стройку заморозили и возобновили в 2022 году. Фото: Вячеслав Крузман. Правительство Омской области

О регуляции Иртыша

Омский эколог, профессор ОмГУПС Сергей Костарев участвовал в обосновании режимов использования гидроузла в нулевых годах.

«Нельзя строить плотину. Это доказано. Дело в том, что проблема с водностью летом связана с тем, что Иртыш с начала 60-х годов зарегулирован. Его уровень определяется отпуском воды с водохранилищ в Казахстане. Недавно была информация, что две плотины стоят, а третья, которая должна накапливать воду, недостроена. В Казахстане на плотине расположены электростанции. Зимой электричества нужно больше. Соответсвенно, осуществляют сброс», — объяснил профессор.

В конце 2024 года уровень Иртыша резко поднялся. В Черлакском районе, в поселке Затон, ввели режим повышенной готовности из-за угрозы затопления. Одна из версий изменения уровня воды — сброс на Шульбинской ГЭС.

На территории соседнего Казахстана на Иртыше возведен Иртышский каскад ГЭС, включающий в себя Бухтарминскую, Усть-Каменогорскую и Шульбинскую ГЭС. Также к 2030 году планируют построить Семипалатинскую гидроэлектростанцию мощностью до 300 МВт.

«Получается парадокс. Зимой, когда нам вода в Иртыше не особо нужна, уровень поднимается, а весной и летом — нет. Если ставить плотину, то фактически она не будет работать. Весной она воду не задержит, а летом воде браться неоткуда. Но скорость реки снизится и вода загниет. Значит, плотину нужно будет открыть, чтобы вода протекла дальше», — добавил Сергей Костарев.

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По мнению экологов, выходит, что стройка Красногорского гидроузла не только может нанести вред окружающей среде, но и невыгодна с экономической точки зрения. В ноябре депутаты Законодательного собрания Омской области заложили на стройку гидроузла 650 млн рублей из регионального бюджета на 2025 год. Для сравнения: это в 4,5 раза больше, чем планируют потратить «областных денег» на возведение другого долгостроя — аэропорта Федоровка.

Омичам показали, как с воздуха выглядит Красногорский гидроузел
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#Евгений Игишев#Экология#Снег#Омск#Строительство#Александр Бурков#Паводок#Леонид Полежаев#Гидроузел#Строительные материалы#Река#Дамба#Виталий Хоценко#ТЭЦ-4#Золоотвал
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