Красногорский гидроузел противоречий. Омские экологи — о вреде стройки плотины

Posted 20 февраля, 04:20
Published 20 февраля, 04:20
Modified 20 февраля, 04:22
Updated 20 февраля, 04:22
Красногорский гидроузел — омский долгострой, возведение которого замораживали на несколько лет. Плотина должна будет регулировать уровень воды в Иртыше, что обеспечит судоходство, круглогодичный водозабор без лишних затрат и поможет содержать опорные части мостов и прибрежных сооружений в оптимальном состоянии. Гидроузел начали возводить в 2011 году. Спустя 2 года стройку остановили, а в 2022 году возобновили. Точных сроков сдачи объекта пока никто не называет. Но еще до ввода в эксплуатацию экологи беспокоятся, что работа гидроузла может нанести серьезный вред экосистеме. Город55 узнал, как отразится на окружающей среде эксплуатация плотины.
Омский эколог и член общественной палаты Российской Федерации Владимир Лифантьев рассказал, что место для возведения Красногорского гидроузла изначально выбрано неправильно.
«Есть такое понятие, как сила Кориолиса. Наша планета всегда вращается в одну сторону. На северном полушарии нашей планеты все реки имеют правый берег обрывистый, а левый — более пологий. Гидроузел у нас находится с левой стороны. А над ним две секции золоотвала ТЭЦ-4. Там примерно 25—30 млн тонн золы», — рассказал эколог.
Эколог объяснил, что когда гидроузел достроят, весь оставшийся поток воды пустят по правой стороне русла. Профиль реки уменьшится в два раза, а течение, соответственно, в два раза увеличится.
«30 млн тонн золы находятся над уровнем реки примерно на 20 метрах. Дамба существует в виде обваловки. Какова вероятность, что после строительства гидроузла этот золоотвал просто смоет? Когда вся эта мелкодисперсная пыль попадет в воду, умрет весь гидробионт километров на 300. Такая фракция и плавучесть у этой золы, что все дыхательные пути забьет», — считает Владимир Лифантьев.
Гидроузел начали строить в 2011 году и планировали завершить к 2016 году — к 300-летию Омска. Однако из-за нехватки средств объект заморозили. В 2022 году стройку удалось оживить.
«Строительство объекта было заморожено с 2014 года.Сейчас здесь закипела жизнь. В рамках реализации Водной стратегии России региону выделили на этот проект 4 млрд рублей. Объем софинансирования из областной казны составил 600 млн рублей», — сообщал в ноябре 2022 года экс-губернатор Александр Бурков.
Контракт с московским ООО «Межрегионстрой» заключили на сумму 4,6 млрд рублей, однако в 2024 году стоимость работ была увеличена почти на 800 млн. Повышение цены было связано с существенным удорожанием строительных материалов, которое «невозможно было предвидеть при заключении контракта».
Полностью первый этап стройки, как ранее сообщал Город55, должен быть завершен к концу 2025 года. Параллельно с этим также ведется работа по проектированию второго этапа строительства гидроузла. Подряд стоимостью 613 млн рублей достался питерскому акционерному обществу «Ленгипроречтранс».
В 2023 году экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев обвинил в затягивании сроков строительства гидроузла всех глав регионов, которые работали после него. Нынешний же губернатор Виталий Хоценко в последний раз упоминал в медиаполе о возведении плотины в июле 2024 года, что намекает на неопределенность со сроками сдачи проекта.
Омский эколог, профессор ОмГУПС Сергей Костарев участвовал в обосновании режимов использования гидроузла в нулевых годах.
«Нельзя строить плотину. Это доказано. Дело в том, что проблема с водностью летом связана с тем, что Иртыш с начала 60-х годов зарегулирован. Его уровень определяется отпуском воды с водохранилищ в Казахстане. Недавно была информация, что две плотины стоят, а третья, которая должна накапливать воду, недостроена. В Казахстане на плотине расположены электростанции. Зимой электричества нужно больше. Соответсвенно, осуществляют сброс», — объяснил профессор.
В конце 2024 года уровень Иртыша резко поднялся. В Черлакском районе, в поселке Затон, ввели режим повышенной готовности из-за угрозы затопления. Одна из версий изменения уровня воды — сброс на Шульбинской ГЭС.
На территории соседнего Казахстана на Иртыше возведен Иртышский каскад ГЭС, включающий в себя Бухтарминскую, Усть-Каменогорскую и Шульбинскую ГЭС. Также к 2030 году планируют построить Семипалатинскую гидроэлектростанцию мощностью до 300 МВт.
«Получается парадокс. Зимой, когда нам вода в Иртыше не особо нужна, уровень поднимается, а весной и летом — нет. Если ставить плотину, то фактически она не будет работать. Весной она воду не задержит, а летом воде браться неоткуда. Но скорость реки снизится и вода загниет. Значит, плотину нужно будет открыть, чтобы вода протекла дальше», — добавил Сергей Костарев.
По мнению экологов, выходит, что стройка Красногорского гидроузла не только может нанести вред окружающей среде, но и невыгодна с экономической точки зрения. В ноябре депутаты Законодательного собрания Омской области заложили на стройку гидроузла 650 млн рублей из регионального бюджета на 2025 год. Для сравнения: это в 4,5 раза больше, чем планируют потратить «областных денег» на возведение другого долгостроя — аэропорта Федоровка.