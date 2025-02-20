«Клев как из пулемета»: жители Омской области поделились рыбными местами региона

Ранее Город55 рассказывал о местах Омской области, где можно отдохнуть зимой и лучше познакомиться с регионом. В список вошли: заповедник «Старина Сибирская» в Большеречье, традиционное чаепитие в Тюкалинске, памятники архитектуры и экскурсии в Таре, прогулки по экотропе в селе Екатерининском, дегустация травяных чаев в Муромцевском районе, зимняя рыбалка на озерах Линево и Данилово, а также гастрономическое разнообразие в Азовском районе и глэмпинги на всей территории региона.