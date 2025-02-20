«Клев как из пулемета»: жители Омской области поделились рыбными местами региона

Posted 20 февраля, 14:06
Published 20 февраля, 14:06
Modified 20 февраля, 14:06
Updated 20 февраля, 14:06
Жители Омской области продолжают рыболовный сезон, пока многим из них улыбается удача. Килограммы рыбы омичи ловят в реках, озерах и затонах региона, а своими успехами делятся в группе «Рыбалка в Омске» в соцсети.
Своим недавним уловом поделился омич Михаил. Мужчина ездил на рыбалку вместе с другом и оба остались довольны уловом. Хороший клев, как рассказал рыбак, был на озере Тунис в Крутинском районе, рыба клевала на любую прикормку.
«С утра рванули на Тенис в Усть-Логатку. Дорога от поворота до деревни почищена, но ехать надо аккуратно… С городка рыбаки уезжали все с рыбой. В 10:00 сидели в палатке, клев начался сразу без прикормки. Начал рыбачить на четыре удочки, но через полчаса две убрал. Клюет на все: мотыль, червь, опарыш, мормыш… Размер 40,50,60.к 12 мешок 25л был полный. Хотели с ночевкой, но решили до 19 и домой. На балансир тоже карась клюет», — поделился с другими рыбаками Михаил.
На том же озере удача улыбнулась еще одному рыбаку. За семь часов рыбалки омич смог наловить два больших мешка, особенно ему понравились караси.
«Рыбалка на озере Тенис, деревня Усть-Логатка, с 9 утра до 16 часов дня. Клев как с пулемета, карась хороший 45-55. Эмоции получены, отдохнули супер!» — рассказал рыбак.
В водоемах Ишима жители Омской области также находят улов, результатом удачного выезда один из рыбаков также поделился в группе.
Озеро Салтаим в Китерминском сельском поселении — одно из самых популярных мест у рыбаков. И не зря. Именно там многие омичи собирают большой улов, к таким относится и Сергей. Он приехал на озеро поздним вечером и за ночь наловил 98 рыб.
«Озеро Салтаим, Березово, лучше работать со снастями не так часто — тогда и клюет, по итогу за ночь 98 штук», — поделился результатом житель региона.
На том же озере другому омскому рыбаку улыбнулась еще большая удача, ему удалось поймать 170 рыб за ночь, это полтора больших мешка.
«Были на озере Салтаим, заезжали с Усть-Китермы, приехали где-то в 19:00, ловить начали в 20:00 и к утру клев стих, а в 9 утра поехали домой. В камеру карася много, но брать не хотел, потом убрал камеру и начал клевать. Итог рыбалки полтора мешка, 170штук», — пишет мужчина.
Ранее Город55 рассказывал о местах Омской области, где можно отдохнуть зимой и лучше познакомиться с регионом. В список вошли: заповедник «Старина Сибирская» в Большеречье, традиционное чаепитие в Тюкалинске, памятники архитектуры и экскурсии в Таре, прогулки по экотропе в селе Екатерининском, дегустация травяных чаев в Муромцевском районе, зимняя рыбалка на озерах Линево и Данилово, а также гастрономическое разнообразие в Азовском районе и глэмпинги на всей территории региона.