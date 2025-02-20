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Posted 20 февраля, 14:06

Published 20 февраля, 14:06

Modified 20 февраля, 14:06

Updated 20 февраля, 14:06

Омичам все больше везет с уловом

«Клев как из пулемета»: жители Омской области поделились рыбными местами региона

20 февраля 2025, 14:06
Фото: 1MI. Омичам все больше везет с уловом
Омские рыбаки продолжают зимний сезон, многим из них улыбается удача. Хороший клев жители региона отмечают в Крутинском районе, Ишиме и других местах.

Жители Омской области продолжают рыболовный сезон, пока многим из них улыбается удача. Килограммы рыбы омичи ловят в реках, озерах и затонах региона, а своими успехами делятся в группе «Рыбалка в Омске» в соцсети.

Своим недавним уловом поделился омич Михаил. Мужчина ездил на рыбалку вместе с другом и оба остались довольны уловом. Хороший клев, как рассказал рыбак, был на озере Тунис в Крутинском районе, рыба клевала на любую прикормку.

«С утра рванули на Тенис в Усть-Логатку. Дорога от поворота до деревни почищена, но ехать надо аккуратно… С городка рыбаки уезжали все с рыбой. В 10:00 сидели в палатке, клев начался сразу без прикормки. Начал рыбачить на четыре удочки, но через полчаса две убрал. Клюет на все: мотыль, червь, опарыш, мормыш… Размер 40,50,60.к 12 мешок 25л был полный. Хотели с ночевкой, но решили до 19 и домой. На балансир тоже карась клюет», — поделился с другими рыбаками Михаил.
Улов рыбака Михаила
Улов рыбака Михаила
Улов рыбака Михаила. Фото: Рыбалка в Омске

На том же озере удача улыбнулась еще одному рыбаку. За семь часов рыбалки омич смог наловить два больших мешка, особенно ему понравились караси.

«Рыбалка на озере Тенис, деревня Усть-Логатка, с 9 утра до 16 часов дня. Клев как с пулемета, карась хороший 45-55. Эмоции получены, отдохнули супер!» — рассказал рыбак.
Улов на озере Тенис
Улов на озере Тенис. Фото: Рыбалка в Омске

В водоемах Ишима жители Омской области также находят улов, результатом удачного выезда один из рыбаков также поделился в группе.

Улов в Ишиме
Улов в Ишиме. Фото: Рыбалка в Омске

Озеро Салтаим в Китерминском сельском поселении — одно из самых популярных мест у рыбаков. И не зря. Именно там многие омичи собирают большой улов, к таким относится и Сергей. Он приехал на озеро поздним вечером и за ночь наловил 98 рыб.

«Озеро Салтаим, Березово, лучше работать со снастями не так часто — тогда и клюет, по итогу за ночь 98 штук», — поделился результатом житель региона.
Улов с озера Салтим
Улов с озера Салтим. Фото: Рыбалка в Омске

На том же озере другому омскому рыбаку улыбнулась еще большая удача, ему удалось поймать 170 рыб за ночь, это полтора больших мешка.

«Были на озере Салтаим, заезжали с Усть-Китермы, приехали где-то в 19:00, ловить начали в 20:00 и к утру клев стих, а в 9 утра поехали домой. В камеру карася много, но брать не хотел, потом убрал камеру и начал клевать. Итог рыбалки полтора мешка, 170штук», — пишет мужчина.
Улов на озере Салтаим
Улов на озере Салтаим. Фото: Рыбалка в Омске

Ранее Город55 рассказывал о местах Омской области, где можно отдохнуть зимой и лучше познакомиться с регионом. В список вошли: заповедник «Старина Сибирская» в Большеречье, традиционное чаепитие в Тюкалинске, памятники архитектуры и экскурсии в Таре, прогулки по экотропе в селе Екатерининском, дегустация травяных чаев в Муромцевском районе, зимняя рыбалка на озерах Линево и Данилово, а также гастрономическое разнообразие в Азовском районе и глэмпинги на всей территории региона.

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