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Posted 20 февраля, 02:40

Published 20 февраля, 02:40

Modified 20 февраля, 02:42

Updated 20 февраля, 02:42

Пассажиры рейса Омск—Иркутск столкнулись с нехваткой мест

«Казино» на борту: пассажиров авиакомпании «S7» вынудили бороться за свои места

20 февраля 2025, 02:40
Фото: Изображение Midjourney. Пассажиры рейса Омск—Иркутск столкнулись с нехваткой мест

Рейс Омск—Иркутск превратился в лотерею для пассажиров, которым не хватило места

На рейс было продано больше билетов, чем есть в самолете.

Ситуация, произошедшая на рейсе Омск — Иркутск, вызвала волну недовольства среди пассажиров. Оказавшись в числе тех, кто не мог попасть на борт, одна из клиенток компании «S7» рассказала, как ей пришлось бороться за свое место. Жалоба появилась в телеграм-канале «Mash Siberia».

«Перепродали больше билетов, чем есть в самолете + решили посадить своего какого-то человека. Компания решила на удачу выбрать 4 человека, из которых будет рулетка, полетит или нет. И только после 1,5 часовых скандалов пустили на самолет, спасибо».

Как выяснилось, на рейс было продано больше билетов, чем предусмотрено мест в самолете. В результате женщина оказалась в числе тех, кто не был гарантированно допущен на борт. Представители авиакомпании заявили, что только четыре «счастливчика» смогут сесть в самолет. Вместо того чтобы надеяться на удачу, девушка потратила почти два часа, пытаясь урегулировать вопрос с сотрудниками компании, и в итоге ей удалось добиться своего.

Овербукинг — это ситуация, при которой на рейс пришло больше человек, чем на самолете мест. Некоторые авиакомпании специально продают немного больше билетов, чем запланировано — чтобы добиться максимальной загрузки и обезопасить себя от неявок.

В комментариях под жалобой пользователи поделились собственным опытом. Например, один из подписчиков столкнулся с отказом в регистрации, ему заявили, что произошел сбой, и предложили подойти к стойке, если на рейс освободятся места. В другой истории пассажира не пустили на рейс Новосибирск — Санкт-Петербург, а следующий рейс был доступен только через сутки. Также один из пользователей сообщил, что при замене самолета его исключили из числа тех, кто смог сесть на борт.

Ранее Город55 рассказывал, что делать, если вы купили билет, а вам отказывают в перевозке.

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#Риана Дязанцева#Самолет#Омск#Билеты#Рейс#Жалоба#Регистрация
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