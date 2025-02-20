«Казино» на борту: пассажиров авиакомпании «S7» вынудили бороться за свои места

Posted 20 февраля, 02:40
Published 20 февраля, 02:40
Modified 20 февраля, 02:42
Updated 20 февраля, 02:42
Ситуация, произошедшая на рейсе Омск — Иркутск, вызвала волну недовольства среди пассажиров. Оказавшись в числе тех, кто не мог попасть на борт, одна из клиенток компании «S7» рассказала, как ей пришлось бороться за свое место. Жалоба появилась в телеграм-канале «Mash Siberia».
«Перепродали больше билетов, чем есть в самолете + решили посадить своего какого-то человека. Компания решила на удачу выбрать 4 человека, из которых будет рулетка, полетит или нет. И только после 1,5 часовых скандалов пустили на самолет, спасибо».
Как выяснилось, на рейс было продано больше билетов, чем предусмотрено мест в самолете. В результате женщина оказалась в числе тех, кто не был гарантированно допущен на борт. Представители авиакомпании заявили, что только четыре «счастливчика» смогут сесть в самолет. Вместо того чтобы надеяться на удачу, девушка потратила почти два часа, пытаясь урегулировать вопрос с сотрудниками компании, и в итоге ей удалось добиться своего.
Овербукинг — это ситуация, при которой на рейс пришло больше человек, чем на самолете мест. Некоторые авиакомпании специально продают немного больше билетов, чем запланировано — чтобы добиться максимальной загрузки и обезопасить себя от неявок.
В комментариях под жалобой пользователи поделились собственным опытом. Например, один из подписчиков столкнулся с отказом в регистрации, ему заявили, что произошел сбой, и предложили подойти к стойке, если на рейс освободятся места. В другой истории пассажира не пустили на рейс Новосибирск — Санкт-Петербург, а следующий рейс был доступен только через сутки. Также один из пользователей сообщил, что при замене самолета его исключили из числа тех, кто смог сесть на борт.
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