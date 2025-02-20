«Казино» на борту: пассажиров авиакомпании «S7» вынудили бороться за свои места

В комментариях под жалобой пользователи поделились собственным опытом. Например, один из подписчиков столкнулся с отказом в регистрации, ему заявили, что произошел сбой, и предложили подойти к стойке, если на рейс освободятся места. В другой истории пассажира не пустили на рейс Новосибирск — Санкт-Петербург, а следующий рейс был доступен только через сутки. Также один из пользователей сообщил, что при замене самолета его исключили из числа тех, кто смог сесть на борт.