Из омского аэропорта в Питер и Сочи будет летать самолет с тремя рядами кресел

Posted 20 февраля, 06:58
Published 20 февраля, 06:58
Modified 20 февраля, 07:23
Updated 20 февраля, 07:23
С мая 2025 года авиакомпания Nordwind Airlines начнет выполнять рейсы из Омска на новом широкофюзеляжном самолете Airbus A330.
Этот самолет отличается более просторным салоном с двумя проходами между креслами и сиденьями, расположенными в три ряда вместо двух, что позволяет перевозить больше пассажиров на одном рейсе.
В пресс-службе омского аэропорта сообщили, что новое воздушное судно будет использоваться на рейсах из Омска в Санкт-Петербург и Сочи, став первым широкофюзеляжным самолетом, который будет обслуживать омский аэропорт.
Ранее стало известно, что рейс из Омска в Усть-Ишим планируют отменить. Минтранс ведет переговоры с перевозчиком, последний оказался недоволен резким сокращением количества полетов до северного района.