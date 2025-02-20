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Posted 20 февраля, 06:58

Published 20 февраля, 06:58

Modified 20 февраля, 07:23

Updated 20 февраля, 07:23

Из омского аэропорта в Питер и Сочи будет летать самолет с тремя рядами кресел

Из омского аэропорта в Питер и Сочи будет летать самолет с тремя рядами кресел

20 февраля 2025, 06:58
Фото: 1MI.
Широкофюзеляжный самолет Airbus A330 начнет выполнять рейсы в мае 2025 года.

С мая 2025 года авиакомпания Nordwind Airlines начнет выполнять рейсы из Омска на новом широкофюзеляжном самолете Airbus A330.

Этот самолет отличается более просторным салоном с двумя проходами между креслами и сиденьями, расположенными в три ряда вместо двух, что позволяет перевозить больше пассажиров на одном рейсе.

В пресс-службе омского аэропорта сообщили, что новое воздушное судно будет использоваться на рейсах из Омска в Санкт-Петербург и Сочи, став первым широкофюзеляжным самолетом, который будет обслуживать омский аэропорт.

Ранее стало известно, что рейс из Омска в Усть-Ишим планируют отменить. Минтранс ведет переговоры с перевозчиком, последний оказался недоволен резким сокращением количества полетов до северного района.

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#Риана Дязанцева#Транспорт#Сочи#Омск#Аэропорт#Санкт-Петербург#Рейсы
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