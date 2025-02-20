Доставайте противогазы: в Омске в очередной раз введут режим «черного неба»

Posted 20 февраля, 09:45
Published 20 февраля, 09:45
Modified 20 февраля, 09:47
Updated 20 февраля, 09:47
Через несколько часов в Омске и области начнет действовать очередной режим НМУ первой степени опасности. Соответствующий анонс появился на сайте Обь-Иртышского УГМС.
Жителей региона предупредили, что действие режима «черного неба» продлится целых 14 часов — с 18.00 20 февраля до 8.00 21 февраля. В это время в атмосферном воздухе будут плохо рассеиваться вредные примеси.
Напомним, что омичи регулярно оставляют множество жалоб на неприятные запахи, от которых у них начинает болеть голова и першит в горле. А на постах контроля качества атмосферного воздуха часто фиксируют серьезные превышения ПДК.