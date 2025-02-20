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Posted 20 февраля, 09:45

Published 20 февраля, 09:45

Modified 20 февраля, 09:47

Updated 20 февраля, 09:47

Вредные вещества не будут рассеиваться в воздухе до 21 февраля

Доставайте противогазы: в Омске в очередной раз введут режим «черного неба»

20 февраля 2025, 09:45
Фото: gorod55.ru. Вредные вещества не будут рассеиваться в воздухе до 21 февраля

В Омске до завтрашнего утра будет действовать режим «черного неба»

Действие режима НМУ первой степени опасности продлится целых 14 часов.

Через несколько часов в Омске и области начнет действовать очередной режим НМУ первой степени опасности. Соответствующий анонс появился на сайте Обь-Иртышского УГМС.

Жителей региона предупредили, что действие режима «черного неба» продлится целых 14 часов — с 18.00 20 февраля до 8.00 21 февраля. В это время в атмосферном воздухе будут плохо рассеиваться вредные примеси.

Напомним, что омичи регулярно оставляют множество жалоб на неприятные запахи, от которых у них начинает болеть голова и першит в горле. А на постах контроля качества атмосферного воздуха часто фиксируют серьезные превышения ПДК.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Загрязнение воздуха#Новости#Режим нму#Обь-Иртышское УГМС
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