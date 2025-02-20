«Домклик»: Кв. м. частного дома в среднем на 66% дешевле по сравнению с новостройкой

Согласно результатам исследования, в среднем по России за цену 1 кв. м жилья в строящемся многоквартирном доме можно приобрести около 2,9 кв. м готового частного дома. Это означает, что за стоимость стандартной квартиры на первичном рынке можно фактически приобрести готовый частный дом, площадь которого будет в 2-3 раза больше, чем в новостройке.