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Posted 20 февраля, 13:39

Published 20 февраля, 13:39

Modified 20 февраля, 13:39

Updated 20 февраля, 13:39

«Домклик»: Кв. м. частного дома в среднем на 66% дешевле по сравнению с новостройкой

«Домклик»: Кв. м. частного дома в среднем на 66% дешевле по сравнению с новостройкой

20 февраля 2025, 13:39
Фото: 1MI.
Исследование аналитического центра платформы «Домклик» показало, что в России квадратный метр готового частного дома обходится в среднем на 66 процентов дешевле, чем квадратный метр квартиры в строящемся многоквартирном доме (МКД).

В ходе исследования аналитики использовали данные объявлений о продаже готовых частных домов и квартир в новостройках за февраль 2025 года.

Наибольшая разница в стоимости готовых домов и квартир в строящихся многоквартирных домах наблюдается в Мордовии, Забайкальском крае, Архангельской и Нижегородской областях. Разрыв цен в этих регионах составляет от 71 до 73 процентов в пользу частных домов, пишет properm.ru.

Зачастую такая разница в ценах объясняется тем, что стоимость жилья в новостройках является завышенной. Например, это характерно для Забайкальского края, Башкирии, Иркутской и Нижегородской областей. Эти субъекты входят в топ-15 российских регионов с самыми высокими ценами на новостройки.

В Москве разница в ценах на готовые коттеджи и квартиры в строящемся многоквартирном доме составляет 66 процентов. Квадратный метр жилья в новостройке стоит 412 600 рублей, а в готовом частном доме — 139 500 рублей. В Татарстане цена на квартиру на первичном рынке превышает 206 000 рублей за квадратный метр, а за квадратный метр готового частного дома просят 70 000 рублей. Разница также составляет 66 процентов в пользу коттеджей.

В Ставропольском крае, Ивановской и Тюменской областях разница в ценах на новостройки и готовые частные дома минимальна и находится в пределах от 44 до 46 процентов. Это связано с высоким спросом на объекты частного домостроения в данных регионах.

Незначительный разрыв цен зафиксирован также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Стоит отметить, что Санкт-Петербург входит в тройку регионов с самыми высокими ценами на жилье в строящихся МКД и на готовые дома.

Согласно результатам исследования, в среднем по России за цену 1 кв. м жилья в строящемся многоквартирном доме можно приобрести около 2,9 кв. м готового частного дома. Это означает, что за стоимость стандартной квартиры на первичном рынке можно фактически приобрести готовый частный дом, площадь которого будет в 2-3 раза больше, чем в новостройке.

#Общество
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