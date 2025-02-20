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Posted 20 февраля, 04:21

Published 20 февраля, 04:21

Modified 20 февраля, 05:43

Updated 20 февраля, 05:43

Павел Корчагин спустя почти год официально стал ректором омского политеха

Долгие месяцы согласования: в омском политехе официально назначили нового ректора

20 февраля 2025, 04:21
Фото: Пресс-служба ОмГТУ.

Павел Корчагин спустя почти год официально стал ректором омского политеха

Приказ о назначении Корчагина новым ректором был подписан 20 февраля 2025 года.

В ОмГТУ состоялось важное назначение. Должность ректора теперь уже официально получил Павел Корчагин, который до этого почти год — с 20 марта 2024 года — руководил вузом в статусе «и. о». Соответствующий приказ о назначении Корчагина на срок в пять лет 20 февраля 2025 года подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Хотя наблюдательный совет ОмГТУ еще в октябре прошлого года одобрил назначение исполняющего обязанности ректора Корчагина на должность ректора вуза.

Напомним, что Павел Корчагин имеет степень доктора технических наук и ученое звание профессора. В сфере высшего образования он занят более 28 лет, из них 19 — занимал руководящие должности. До назначения и. о. ректора ОмГТУ Корчагин работал проректором по научной работе и цифровой трансформации в СибАДИ.

«Под его руководством были определены стратегические ориентиры развития Омского государственного технического университета, достигнуты положительные результаты первого года реализации Передовой инженерной школы „СтанкоИнструментТех“ ОмГТУ, укрепилась и расширилась сеть партнерств, формируется заявка от университета на создание межвузовского кампуса в Омском регионе», — отметили в пресс-службе вуза.

До марта 2024-го руководил ОмГТУ Василий Фефелов, к которому, по одной из версии, были вопросы по делу о мошенничестве с научной работой. А предшественник Фефелова — Дмитрий Маевский — и вовсе был фигурантом данного уголовного дела из-за хищения 1,8 млн рублей. Маевского приговорили к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей. Приговор недавно устоял в апелляции.

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