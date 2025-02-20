Долгие месяцы согласования: в омском политехе официально назначили нового ректора

Posted 20 февраля, 04:21
Published 20 февраля, 04:21
Modified 20 февраля, 05:43
Updated 20 февраля, 05:43
В ОмГТУ состоялось важное назначение. Должность ректора теперь уже официально получил Павел Корчагин, который до этого почти год — с 20 марта 2024 года — руководил вузом в статусе «и. о». Соответствующий приказ о назначении Корчагина на срок в пять лет 20 февраля 2025 года подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Хотя наблюдательный совет ОмГТУ еще в октябре прошлого года одобрил назначение исполняющего обязанности ректора Корчагина на должность ректора вуза.
Напомним, что Павел Корчагин имеет степень доктора технических наук и ученое звание профессора. В сфере высшего образования он занят более 28 лет, из них 19 — занимал руководящие должности. До назначения и. о. ректора ОмГТУ Корчагин работал проректором по научной работе и цифровой трансформации в СибАДИ.
«Под его руководством были определены стратегические ориентиры развития Омского государственного технического университета, достигнуты положительные результаты первого года реализации Передовой инженерной школы „СтанкоИнструментТех“ ОмГТУ, укрепилась и расширилась сеть партнерств, формируется заявка от университета на создание межвузовского кампуса в Омском регионе», — отметили в пресс-службе вуза.
До марта 2024-го руководил ОмГТУ Василий Фефелов, к которому, по одной из версии, были вопросы по делу о мошенничестве с научной работой. А предшественник Фефелова — Дмитрий Маевский — и вовсе был фигурантом данного уголовного дела из-за хищения 1,8 млн рублей. Маевского приговорили к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей. Приговор недавно устоял в апелляции.