Долгие месяцы согласования: в омском политехе официально назначили нового ректора

В ОмГТУ состоялось важное назначение. Должность ректора теперь уже официально получил Павел Корчагин, который до этого почти год — с 20 марта 2024 года — руководил вузом в статусе «и. о». Соответствующий приказ о назначении Корчагина на срок в пять лет 20 февраля 2025 года подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Хотя наблюдательный совет ОмГТУ еще в октябре прошлого года одобрил назначение исполняющего обязанности ректора Корчагина на должность ректора вуза.