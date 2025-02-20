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Posted 20 февраля, 08:16

Published 20 февраля, 08:16

Modified 20 февраля, 08:18

Updated 20 февраля, 08:18

В Омске ищут инвесторов для трех участков у «Бауцентра»

Автосервис, мойка, склад: мэрия Омска выставила на торги три участка у «Бауцентра»

20 февраля 2025, 08:16
Фото: 1MI.

В Омске ищут инвесторов для трех участков у «Бауцентра»

Общая площадь участков превышает 3 тысяч «квадратов».

В Омске выставили на аукцион три земельных участка на улице 10 лет Октября рядом с торговым комплексом «Бауцентр». Городские власти предлагают их в аренду на 2,5 года для коммерческого использования.

Электронный аукцион
Электронный аукцион
Электронный аукцион
Электронный аукцион. Фото: ГИС Торги

Один из участков, площадью 1 034 кв. м., предназначен для организации автосервиса. Начальная цена аренды — 237 706 рублей. Второй участок, немного больше — 1040 кв. м., можно использовать под склад. Его стартовая стоимость — 238 878 рублей. Третий площадью 1025 кв. м. рассчитан под автомойку, и арендовать его можно минимум за 235 894 рубля.

Чтобы принять участие в торгах, необходимо внести задаток в размере половины начальной стоимости аренды. Прием заявок открыт до 19 марта, а сами торги состоятся 24 марта. На участках можно будет подключить водоснабжение и водоотведение, данных об электроснабжении нет.

Ранее стало известно, что омская администрация планирует выставить на торги служебный автомобиль BMW экс-мэра Шрейдера.

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#Риана Дязанцева#Омск#Аренда#Торги#Проект#Земельные участки
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