Автосервис, мойка, склад: мэрия Омска выставила на торги три участка у «Бауцентра»

Один из участков, площадью 1 034 кв. м., предназначен для организации автосервиса. Начальная цена аренды — 237 706 рублей. Второй участок, немного больше — 1040 кв. м., можно использовать под склад. Его стартовая стоимость — 238 878 рублей. Третий площадью 1025 кв. м. рассчитан под автомойку, и арендовать его можно минимум за 235 894 рубля.