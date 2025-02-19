Жители омских Нефтяников двое суток просидели без отопления и горячей воды

Posted 19 февраля, 04:35
Published 19 февраля, 04:35
Modified 19 февраля, 04:37
Updated 19 февраля, 04:37
В редакцию издания Город55 поступили жалобы от жителей Омска на масштабное отключение отопления и горячей воды. Один из омичей сообщил, что в Нефтяниках отключение затронуло несколько домов:
«Со вчерашнего дня, вторые сутки, 7 домов без отопления и горячей воды», — говорится в жалобе.
Также Город55 заметил, что под отключение попал дом по улице Магистральная, 6А.
В единой дежурно-диспетчерской службе пояснили, что ремонтные работы уже завершены.
«У нас написано, что работы завершены. Скорее всего идет заполнение трассы. В среднем заполняется от 1,5 до 2 часов», — пояснили Городу55 в ЕДДС г. Омска.
В пресс-службе Тепловой компании добавили, что вчера, 18 февраля, проходили работы по ремонту тепловых сетей.
«В настоящее время потребители обеспечены отоплением и горячим водоснабжением. В случае возникновения каких-либо проблем с отоплением или горячей водой, потребителям рекомендуется обращаться в управляющую компанию для получения более подробной информации. Компания приносит извинения за временные неудобства», — сообщили в Тепловой компании.
Ранее Город55 писал, что сегодня десятки домов на целый день останутся без воды.