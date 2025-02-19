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Posted 19 февраля, 04:35

Published 19 февраля, 04:35

Modified 19 февраля, 04:37

Updated 19 февраля, 04:37

В омских Нефтяниках массово отключили отопление и горячую воду со вчерашнего дня

Жители омских Нефтяников двое суток просидели без отопления и горячей воды

19 февраля 2025, 04:35
Фото: 1MI. В омских Нефтяниках массово отключили отопление и горячую воду со вчерашнего дня
Под отключение попали улицы Химиков, 4-я Поселковая, Магистральная и Проспект Мира.

В редакцию издания Город55 поступили жалобы от жителей Омска на масштабное отключение отопления и горячей воды. Один из омичей сообщил, что в Нефтяниках отключение затронуло несколько домов:

  • Улица Химиков, 4;
  • Улица Химиков, 4 б;
  • Улица Химиков, 6/2;
  • Проспект Мира, 40 А;
  • Проспект Мира, 44;
  • Улица 4-я Поселковая, 44 А;
  • Улица 4-я Поселковая, 44Б.
«Со вчерашнего дня, вторые сутки, 7 домов без отопления и горячей воды», — говорится в жалобе.

Также Город55 заметил, что под отключение попал дом по улице Магистральная, 6А.

В единой дежурно-диспетчерской службе пояснили, что ремонтные работы уже завершены.

«У нас написано, что работы завершены. Скорее всего идет заполнение трассы. В среднем заполняется от 1,5 до 2 часов», — пояснили Городу55 в ЕДДС г. Омска.

В пресс-службе Тепловой компании добавили, что вчера, 18 февраля, проходили работы по ремонту тепловых сетей.

«В настоящее время потребители обеспечены отоплением и горячим водоснабжением. В случае возникновения каких-либо проблем с отоплением или горячей водой, потребителям рекомендуется обращаться в управляющую компанию для получения более подробной информации. Компания приносит извинения за временные неудобства», — сообщили в Тепловой компании.

Ранее Город55 писал, что сегодня десятки домов на целый день останутся без воды.

Жители омских Нефтяников надолго останутся без горячей воды
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#Риана Дязанцева#Омск#Отопление#Жалобы#Горячая вода#Управляющая компания#Тепловая компания#Нефтяники#Ремонтные работы
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