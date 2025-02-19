«Ждете беды?». Омичи бьют тревогу из-за аварийного дома, по которому лазят дети

Омичи встревожены состоянием аварийного дома №85 по улице 50 лет Профсоюзов, который до сих пор не огородили. А здание тем временем стало местом притяжения подростков. Местные жители рассказали в социальных сетях, что дети ходят туда играть и прыгают со второго этажа.