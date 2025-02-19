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Posted 19 февраля, 09:59

Published 19 февраля, 09:59

Modified 19 февраля, 10:04

Updated 19 февраля, 10:04

Так пятиэтажка на 50 лет Профсоюзов выглядела весной 2023 года

«Ждете беды?». Омичи бьют тревогу из-за аварийного дома, по которому лазят дети

19 февраля 2025, 09:59
Фото: Юлия Истомина. gorod55.ru. Так пятиэтажка на 50 лет Профсоюзов выглядела весной 2023 года
Огородить дом на 50 лет Профсоюзов, по информации мэрии, пока невозможно.

Омичи встревожены состоянием аварийного дома №85 по улице 50 лет Профсоюзов, который до сих пор не огородили. А здание тем временем стало местом притяжения подростков. Местные жители рассказали в социальных сетях, что дети ходят туда играть и прыгают со второго этажа.

«Когда решится проблема с домом по улице 50 лет профсоюзов, 85, или ждете беды, чтобы дети руки и ноги переломали? Почему до сих пор дом не огорожен? Дети и подростки прыгают со второго этажа, там все аварийное. Не раз в этом доме было обрушение, неужели все равно на детей? Охрану убрали, так теперь толпами дети лазят в нем», — написала омичка на странице губернатора региона Виталия Хоценко.

В мэрии ответили, что аварийную пятиэтажку не могут огородить, пока оттуда не выехали все жильцы. По информации администрации, дом должен быть расселен в течение месяца.

Напомним, дом 1960 года постройки признали аварийным в августе 2016-го. Однако расселять собственников начали только в 2023 году.

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#Ольга Скворцова#Происшествия#Омск#Мэрия#Безопасность#Дети#Губернатор#Аварийный дом#Расселение#Виталий Хоценко
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