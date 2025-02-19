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Posted 19 февраля, 09:41

Published 19 февраля, 09:41

Modified 19 февраля, 10:46

Updated 19 февраля, 10:46

В Главном госправовом управлении Омской области открыли два десятка вакансий

Зарплата до 72 тысяч. Какие вакансии открыли в Омске для чиновников

19 февраля 2025, 09:41
Фото: 1MI.

В Главном госправовом управлении Омской области открыли два десятка вакансий

В Главном государственно-правовом управлении Омской области опубликовали новые вакансии для желающих трудиться на госслужбе.

Накануне, 18 февраля в Главном государственно-правовом управлении Омской области открыли свежие вакансии.

Так, в ведомстве ищут начальника отдела в управление финансов и экономики. Руководителю предстоит заниматься регулированием бюджетной сферы, деятельностью финансовых рынков и вопросами налогообложения. Зарплата составит от 55 000 до 72 000 рублей.

Также требуются советники в управление судебной и административно-правовой работы и управление законопроектных работ и правовой экспертизы. Кандидатам готовы преложить зарплату от 50 000 до 67 000 рублей.

В различных подразделениях ведомства также открыли вакансии для специалистов старшей группы должностей (от 37 000 до 52 000 рублей) и ведущей группы должностей (от 48 000 до 67 000 рублей).

От соискателей требуется высшее образование, опыт работы и стаж государственной службы.

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