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Posted 19 февраля, 11:19

Published 19 февраля, 11:19

Modified 19 февраля, 11:21

Updated 19 февраля, 11:21

Отключение воды в Омске 26 февраля

Запасайтесь заранее: где в Омске отключат холодную воду 26 февраля

19 февраля 2025, 11:19
Фото: Изображение Midjourney. Отключение воды в Омске 26 февраля

Десятки домов в Омске 26 февраля оставят без холодного водоснабжения

Под отключение попали не только жилые дома, но и несколько детсадов, гимназия и колледж культуры и искусств.

В пресс-службе «Росводоканала» анонсировали очередные масштабные отключения водоснабжения. На этот раз 26 февраля целых 6 часов — с 10.00 до 16.00 — без холодного водоснабжения будут сидеть жители десятков домов, а также несколько образовательных учреждений — колледж культуры и искусств, гимназия №146, детские сады №51 и №96.

Отключение потребовалось из-за выполнения работ «Тепловой компанией» на водопроводной насосной станции на Звездова, 98а. Временные неудобства придется потерпеть жителям домов на Звездова, Куйбышева, 9-й Линии, 8-й Линии, Иркутской, Богдана Хмельницкого, Омской и 10 лет Октября. Точный список адресов приведен на фотографии ниже:

Список адресов, где отключат холодную воду 26 февраля
Список адресов, где отключат холодную воду 26 февраля. Фото: Росводоканал Омск

Напомним, что последние два дня выдались неприятными для жителей Нефтяников. В нескольких домах в минусовую температуру отсутствовало отопление и горячее водоснабжение.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Отключение воды#Тепловая компания#Новости#Холодная вода
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