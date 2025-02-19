Запасайтесь заранее: где в Омске отключат холодную воду 26 февраля

В пресс-службе «Росводоканала» анонсировали очередные масштабные отключения водоснабжения. На этот раз 26 февраля целых 6 часов — с 10.00 до 16.00 — без холодного водоснабжения будут сидеть жители десятков домов, а также несколько образовательных учреждений — колледж культуры и искусств, гимназия №146, детские сады №51 и №96.