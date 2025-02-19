Запасайтесь заранее: где в Омске отключат холодную воду 26 февраля

Posted 19 февраля, 11:19
Published 19 февраля, 11:19
Modified 19 февраля, 11:21
Updated 19 февраля, 11:21
В пресс-службе «Росводоканала» анонсировали очередные масштабные отключения водоснабжения. На этот раз 26 февраля целых 6 часов — с 10.00 до 16.00 — без холодного водоснабжения будут сидеть жители десятков домов, а также несколько образовательных учреждений — колледж культуры и искусств, гимназия №146, детские сады №51 и №96.
Отключение потребовалось из-за выполнения работ «Тепловой компанией» на водопроводной насосной станции на Звездова, 98а. Временные неудобства придется потерпеть жителям домов на Звездова, Куйбышева, 9-й Линии, 8-й Линии, Иркутской, Богдана Хмельницкого, Омской и 10 лет Октября. Точный список адресов приведен на фотографии ниже:
Напомним, что последние два дня выдались неприятными для жителей Нефтяников. В нескольких домах в минусовую температуру отсутствовало отопление и горячее водоснабжение.