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Posted 19 февраля, 02:58

Published 19 февраля, 02:58

Modified 19 февраля, 03:00

Updated 19 февраля, 03:00

Выполнял боевой долг: в Омской области простятся с погибшим на СВО 21-летним бойцом

Выполнял боевой долг: в Омской области простятся с погибшим на СВО 21-летним бойцом

19 февраля 2025, 02:58
Фото: 1MI.
Мужчина погиб 20 декабря 2024 года.

19 февраля в 12:00 в деревне Ильчебага, у дома на улице Береговой, 10, состоится церемония прощания с Эдгаром Маматулиным. Он погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в официальной группе администрации Усть-Ишимского района.

Мужчина родился 4 февраля 2003 года. Детство и школьные годы провел в Ханты-Мансийске. После учился на сварщика в Тевризском техникуме.

В 2023 году Маматулин принял решение заключить контракт и отправился на службу разведчиком в звании рядового. За мужество и самоотверженность он был награжден медалью «За отвагу». 20 декабря 2024 года во время выполнения боевой задачи мужчина погиб.

Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким погибшего бойца.

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#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#Похороны#Прощание#Погибший#Сво
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