Выполнял боевой долг: в Омской области простятся с погибшим на СВО 21-летним бойцом

Posted 19 февраля, 02:58
Published 19 февраля, 02:58
Modified 19 февраля, 03:00
Updated 19 февраля, 03:00
19 февраля в 12:00 в деревне Ильчебага, у дома на улице Береговой, 10, состоится церемония прощания с Эдгаром Маматулиным. Он погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в официальной группе администрации Усть-Ишимского района.
Мужчина родился 4 февраля 2003 года. Детство и школьные годы провел в Ханты-Мансийске. После учился на сварщика в Тевризском техникуме.
В 2023 году Маматулин принял решение заключить контракт и отправился на службу разведчиком в звании рядового. За мужество и самоотверженность он был награжден медалью «За отвагу». 20 декабря 2024 года во время выполнения боевой задачи мужчина погиб.
Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким погибшего бойца.