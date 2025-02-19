«Вода убивает деревья не хуже пожаров»: омские экологи — о проблеме наводнений

Омские экологи рассказали, как паводок влияет на природу

По мнению экспертов, системный паводок идет окружающей среде на пользу, так как природа давно адаптировалась. Однако если в процесс вмешивается человек, то он может нанести серьезный вред флоре и фауне.

Совсем скоро в Омской области начнется весенний паводок. По прогнозу УГМС, снег начнет таять в середине марта. Город55 узнал у специалистов, как уровень воды влияет на экосистему. Эколог Владимир Лифантьев разделил возможные подтопления на две группы. «Если мы говорим про разовое потопление, то вода убивает деревья не хуже пожаров. Если по трассе в Усть-Ишим поехать, то можно увидеть много лысых лесов. Если территорию топит постоянно, то там меняется все — от деревьев и кустарников до животного мира. Наличие воды — это важный фактор. Хороший пример — территория возле золоотвала ТЭЦ-4. Там вдоль золопровода все березы сухие. Если говорить о системном подтоплении, то под него природа подстраивается», — сообщил эколог. Напомним, что весной 2024 года произошло наводнение в Усть-Ишимском районе. Специалисты считают, что это случилось из-за прорыва дамбы в Оренбуржской области. Профессор ОмГУПС, эколог Сергей Костарев рассказал, что паводок — естественный процесс, под который природа давно адаптировалась. «Паводок весной — это все равно что снег зимой. Хуже становится, когда процессы нарушаются. Если говорить про Иртыш, то это река с большой поймой. В Омске не сильно хорошо это видно, потому что всю пойму застроили. Если же поехать южнее, особенно в Павлодарскую область Казахстана, то увидим, что пойма достигает ширины 30 км. То есть это территория, которая должна затапливаться каждую весну», — рассказал профессор. Природа адаптируется под системные подтопления . Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru Если же весной территорию не затапливает, то летом происходят проблемы с водностью, объяснил Костарев. Необходим компромисс между комфортом жителей и сохранностью природы. «То, что люди страдают от паводка, — да, страдают. Но это потому, что они расположили свое жилье там, где не нужно. Нарушили естественный баланс. Либо не была учтена периодичность высоких и низких уровней воды. Вред от паводка для людей можно минимизировать, но делать это следует аккуратно, иначе есть риск гибели сельского хозяйства. А лучше всего не строить здания в пойме», — добавил Сергей Костарев. Ранее в мэрии Омска рассказали о 354 местах вероятного подтопления. На проблемных участках предусмотрена откачка воды, а при необходимости — устройство дамб из мешков с песком. В этом году на противопаводковые мероприятия из городского бюджета выделили 7,3 млн рублей. Эксперты рассказали о грядущем паводке в Омской области Узнать подробнее