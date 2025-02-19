«Включены в план до 2030 года»: в Омске затянулись ремонты школ, закрытых год назад

Posted 19 февраля, 03:22
Published 19 февраля, 03:22
Modified 19 февраля, 04:28
Updated 19 февраля, 04:28
Жители Омска возмущаются долгими задержками капитального ремонта школ. Две образовательные организации — школа № 89 (улица 17-я Рабочая, 89) и школа № 68 (улица 1-й Красной звезды, 25) — закрыты больше года, но работы там так и не начались. Тем временем дети вынуждены учиться в других учебных заведениях, что вызывает массу неудобств.
Родители учеников школы № 89 жалуются, что их дети уже год занимаются в другом учебном заведении, которое перегружено из-за увеличенного количества учащихся. Однако никаких реальных шагов по ремонту родной школы не видно.
«Школа №89 уже год закрыта на ремонт. Но ремонта нет и не обещают. Дети ходят в другую школу, которая сейчас критически переполнена. Начнут все-таки в школе №89 ремонт или нет?!» — поинтересовались родители.
Похожая ситуация сложилась и с СОШ № 68. Это учебное заведение закрыли на реконструкцию больше года назад, но работы так и не стартовали. Школьникам приходится ездить на занятия в другое учебное заведение, где, по словам родителей, к ним относятся не очень доброжелательно. Более того, дети вынуждены учиться во вторую смену.
«СОШ 68 закрыта второй год на ремонт. Но ремонта нет и не обещают. Дети учатся во вторую смену и ездят в другую школу, где их не очень там любят», — рассказали омичи.
Администрация города Омска сообщила в комментариях на странице губернатора Виталия Хоценко, что работы ведутся, но пока только на стадии подготовки.
«В 2024 году проведены подготовительные работы в целях включения здания школы № 89 в программу капитального ремонта, оно включено в перспективный план по капитальному ремонту до 2030 года», — отметили представители администрации.
Аналогичный ответ дали и по школе № 68: подготовка прошла, объект включен в программу, и ремонт должен завершиться к 2030 году. Когда именно начнутся ремонтные работы в образовательных учреждениях, в администрации не уточняют. Напомним, в ноябре 2024 года стало известно, какие омские школы планируют отремонтировать.