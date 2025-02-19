«Включены в план до 2030 года»: в Омске затянулись ремонты школ, закрытых год назад

Похожая ситуация сложилась и с СОШ № 68. Это учебное заведение закрыли на реконструкцию больше года назад, но работы так и не стартовали. Школьникам приходится ездить на занятия в другое учебное заведение, где, по словам родителей, к ним относятся не очень доброжелательно. Более того, дети вынуждены учиться во вторую смену.