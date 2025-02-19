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Posted 19 февраля, 03:22

Published 19 февраля, 03:22

Modified 19 февраля, 04:28

Updated 19 февраля, 04:28

Как долго продлится капитальный ремонт в омских школах № 89 и № 68

«Включены в план до 2030 года»: в Омске затянулись ремонты школ, закрытых год назад

19 февраля 2025, 03:22
Фото: 1MI. Как долго продлится капитальный ремонт в омских школах № 89 и № 68

Стало известно, когда в Омске отремонтируют аварийные школы, закрытые год назад

Дети и родители вынуждены адаптироваться к неудобным условиям.

Жители Омска возмущаются долгими задержками капитального ремонта школ. Две образовательные организации — школа № 89 (улица 17-я Рабочая, 89) и школа № 68 (улица 1-й Красной звезды, 25) — закрыты больше года, но работы там так и не начались. Тем временем дети вынуждены учиться в других учебных заведениях, что вызывает массу неудобств.

Родители учеников школы № 89 жалуются, что их дети уже год занимаются в другом учебном заведении, которое перегружено из-за увеличенного количества учащихся. Однако никаких реальных шагов по ремонту родной школы не видно.

«Школа №89 уже год закрыта на ремонт. Но ремонта нет и не обещают. Дети ходят в другую школу, которая сейчас критически переполнена. Начнут все-таки в школе №89 ремонт или нет?!» — поинтересовались родители.

Похожая ситуация сложилась и с СОШ № 68. Это учебное заведение закрыли на реконструкцию больше года назад, но работы так и не стартовали. Школьникам приходится ездить на занятия в другое учебное заведение, где, по словам родителей, к ним относятся не очень доброжелательно. Более того, дети вынуждены учиться во вторую смену.

«СОШ 68 закрыта второй год на ремонт. Но ремонта нет и не обещают. Дети учатся во вторую смену и ездят в другую школу, где их не очень там любят», — рассказали омичи.

Администрация города Омска сообщила в комментариях на странице губернатора Виталия Хоценко, что работы ведутся, но пока только на стадии подготовки.

«В 2024 году проведены подготовительные работы в целях включения здания школы № 89 в программу капитального ремонта, оно включено в перспективный план по капитальному ремонту до 2030 года», — отметили представители администрации.

Аналогичный ответ дали и по школе № 68: подготовка прошла, объект включен в программу, и ремонт должен завершиться к 2030 году. Когда именно начнутся ремонтные работы в образовательных учреждениях, в администрации не уточняют. Напомним, в ноябре 2024 года стало известно, какие омские школы планируют отремонтировать.

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#Риана Дязанцева#Образование#Ремонт#Омск#Капитальный ремонт#Школы#Задержки
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