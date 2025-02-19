Весны не будет? В марте в Омскую область придут аномальные морозы до -32

По данным сервиса Ventusky, 1 марта будет тепло — температура воздуха составит в пределах -2… -5 градусов, но уже 2 марта опустится до -13 градусов. Однако 3-го числа к полудню снова станет 0… -1, а к вечеру похолодает до -10 градусов. В ночь на 4 марта столбик термометра опустится вовсе до -26, днем — до -20. Ночью 5 марта местами по региону похолодает до -32 градусов.