Весны не будет? В марте в Омскую область придут аномальные морозы до -32

Posted 19 февраля, 09:20
Published 19 февраля, 09:20
Modified 19 февраля, 09:49
Updated 19 февраля, 09:49
Синоптики озвучили предварительный прогноз в Омской области на начало весны. Отметим, что он актуален на момент публикации.
По данным сервиса Ventusky, 1 марта будет тепло — температура воздуха составит в пределах -2… -5 градусов, но уже 2 марта опустится до -13 градусов. Однако 3-го числа к полудню снова станет 0… -1, а к вечеру похолодает до -10 градусов. В ночь на 4 марта столбик термометра опустится вовсе до -26, днем — до -20. Ночью 5 марта местами по региону похолодает до -32 градусов.
Ранее синоптики сообщили, что снег в Омской области начнет таять в середине марта. Подробнее о том, как регион готовится к весеннему паводку и какие территории может затопить в этом году, читайте в нашем материале.