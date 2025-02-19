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Posted 19 февраля, 09:20

Published 19 февраля, 09:20

Modified 19 февраля, 09:49

Updated 19 февраля, 09:49

Весны не будет? В марте в Омскую область придут аномальные морозы до -32

Весны не будет? В марте в Омскую область придут аномальные морозы до -32

19 февраля 2025, 09:20
Фото: 1MI.
Погода устроит неожиданный сюрприз омичам в начале весны.

Синоптики озвучили предварительный прогноз в Омской области на начало весны. Отметим, что он актуален на момент публикации.

По данным сервиса Ventusky, 1 марта будет тепло — температура воздуха составит в пределах -2… -5 градусов, но уже 2 марта опустится до -13 градусов. Однако 3-го числа к полудню снова станет 0… -1, а к вечеру похолодает до -10 градусов. В ночь на 4 марта столбик термометра опустится вовсе до -26, днем — до -20. Ночью 5 марта местами по региону похолодает до -32 градусов.

Прогноз погоды в Омске
Прогноз погоды в Омске
Прогноз погоды в Омске. Фото: Ventusky

Ранее синоптики сообщили, что снег в Омской области начнет таять в середине марта. Подробнее о том, как регион готовится к весеннему паводку и какие территории может затопить в этом году, читайте в нашем материале.

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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Омская область#Паводок#Температура#Весна#Прогноз#Синоптики
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