Важное объявление: стало известно, изменится ли плата за отопление в Омске

Posted 19 февраля, 11:13
Published 19 февраля, 11:13
Modified 19 февраля, 11:24
Updated 19 февраля, 11:24
Сегодня, 19 февраля, в АО «Омск РТС» сообщили, что в этом году порядок оплаты за отопление для омичей останется прежним. Это значит, что жители города будут платить за тепло также в течение всего года.
«Несмотря на вступление в силу с 1 марта 2025 года Постановления Правительства РФ № 1176, которое вносит изменения в порядок оплаты коммунальной услуги по отоплению, для жителей Омска и области сохранится действующий способ оплаты — равномерно в течение календарного года (1/12)», — сообщили в ведомстве.
Ранее Город55 рассказывал, что омичам стали приходить квитанции с долгом за услуги отопления. В «Омск РТС» сообщили, что проводят корректировку начислений за 2024 год.