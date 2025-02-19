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Posted 19 февраля, 11:13

Published 19 февраля, 11:13

Modified 19 февраля, 11:24

Updated 19 февраля, 11:24

Важное объявление: стало известно, изменится ли плата за отопление в Омске

Важное объявление: стало известно, изменится ли плата за отопление в Омске

19 февраля 2025, 11:13
Фото: Изображение Midjourney.
В РТС рассказали о порядке расчетов за отопление на территории Омска в 2025 году.

Сегодня, 19 февраля, в АО «Омск РТС» сообщили, что в этом году порядок оплаты за отопление для омичей останется прежним. Это значит, что жители города будут платить за тепло также в течение всего года.

«Несмотря на вступление в силу с 1 марта 2025 года Постановления Правительства РФ № 1176, которое вносит изменения в порядок оплаты коммунальной услуги по отоплению, для жителей Омска и области сохранится действующий способ оплаты — равномерно в течение календарного года (1/12)», — сообщили в ведомстве.

Ранее Город55 рассказывал, что омичам стали приходить квитанции с долгом за услуги отопления. В «Омск РТС» сообщили, что проводят корректировку начислений за 2024 год.

Омичам приходится платить за коммунальные услуги больше, чем другим сибирякам
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#Ольга Скворцова#Омск#Отопление#Коммунальные услуги#Квитанции#Долг#Город55
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