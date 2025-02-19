В Омской области возбудили «уголовку» после гибели 7-летнего ребенка во время пожара

Posted 19 февраля, 10:39
Published 19 февраля, 10:39
Modified 19 февраля, 10:44
Updated 19 февраля, 10:44
Инцидент с гибелью 7-летнего ребенка во время пожара в поселке Камышловский Любинского района перерос в уголовное дело. Его возбудили в региональном следкоме по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Пожар в частном доме случился сегодня, 19 февраля, около 15 часов. 76-летняя бабушка мальчика в этот момент, согласно предварительной информации следователей, находилась на улице, чистила снег. Она попыталась спасти внука, но задымление помешало ей это сделать. Смерть ребенка наступила от острого отравления угарным газом. А пожилую женщину госпитализировали в больницу.
В следкоме уточнили, что мальчик после смерти матери проживал в доме вместе с родственниками. Их в момент происшествия не было в помещении.
Предварительной причиной пожара называется неисправность печного отопления. Точную причину можно будет назвать после проведения пожарно-технической экспертизы. Контроль за ходом расследования уголовного дела и установлением всех обстоятельств происшествия взяла на себя прокуратура Любинского района.