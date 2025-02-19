gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 10:39

Published 19 февраля, 10:39

Modified 19 февраля, 10:44

Updated 19 февраля, 10:44

Пожар, во время которого погиб ребенок в Омской области, произошел 19 февраля

В Омской области возбудили «уголовку» после гибели 7-летнего ребенка во время пожара

19 февраля 2025, 10:39
Фото: Прокуратура Омской области. Пожар, во время которого погиб ребенок в Омской области, произошел 19 февраля
Следователи назвали предварительную причину пожара в поселке Камышловский. Это неисправность печного отопления.

Инцидент с гибелью 7-летнего ребенка во время пожара в поселке Камышловский Любинского района перерос в уголовное дело. Его возбудили в региональном следкоме по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Пожар в частном доме случился сегодня, 19 февраля, около 15 часов. 76-летняя бабушка мальчика в этот момент, согласно предварительной информации следователей, находилась на улице, чистила снег. Она попыталась спасти внука, но задымление помешало ей это сделать. Смерть ребенка наступила от острого отравления угарным газом. А пожилую женщину госпитализировали в больницу.

Место происшествия в Любинском районе
Место происшествия в Любинском районе. Фото: Следственный комитет Омской области

В следкоме уточнили, что мальчик после смерти матери проживал в доме вместе с родственниками. Их в момент происшествия не было в помещении.

Предварительной причиной пожара называется неисправность печного отопления. Точную причину можно будет назвать после проведения пожарно-технической экспертизы. Контроль за ходом расследования уголовного дела и установлением всех обстоятельств происшествия взяла на себя прокуратура Любинского района.

Стали известны причины пожара в жилом доме на проспекте Мира в Омске
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Происшествия#Омская область#Следственный комитет#Пожары#Уголовное дело#Новости#Любинский район#Погибшие#Погиб ребенок
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика