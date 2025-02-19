В Омской области возбудили «уголовку» после гибели 7-летнего ребенка во время пожара

Пожар в частном доме случился сегодня, 19 февраля, около 15 часов. 76-летняя бабушка мальчика в этот момент, согласно предварительной информации следователей, находилась на улице, чистила снег. Она попыталась спасти внука, но задымление помешало ей это сделать. Смерть ребенка наступила от острого отравления угарным газом. А пожилую женщину госпитализировали в больницу.