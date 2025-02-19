В Омской области во время пожара нашли тело ребенка

Posted 19 февраля, 10:19
Published 19 февраля, 10:19
Modified 19 февраля, 10:38
Updated 19 февраля, 10:38
В МЧС сообщили о трагедии, которая произошла 19 февраля в поселке Камышловском Любинского района Омской области. Загорелся двухквартирный дом, в одной из квартир жила бабушка с 6-летним внуком.
При тушении пожара огнеборцы нашли тело шестилетнего мальчика. Со слов его бабушки, она чистила двор от снега, когда в окно постучал внук с криком о помощи. К сожалению, она уже не смогла помочь: все было в дыму и охвачено огнем. Бабушку госпитализировали.
На место прибыли спасатели, они до сих пор тушат пожар. Всего огонь повредил около 128 кв. м, сообщили в МЧС России.