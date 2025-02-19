В Омской области во время пожара нашли тело ребенка

При тушении пожара огнеборцы нашли тело шестилетнего мальчика. Со слов его бабушки, она чистила двор от снега, когда в окно постучал внук с криком о помощи. К сожалению, она уже не смогла помочь: все было в дыму и охвачено огнем. Бабушку госпитализировали.