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Posted 19 февраля, 10:19

Published 19 февраля, 10:19

Modified 19 февраля, 10:38

Updated 19 февраля, 10:38

В Омской области во время пожара нашли тело ребенка

В Омской области во время пожара нашли тело ребенка

19 февраля 2025, 10:19
Фото: МЧС.
Трагедия случилась сегодня в поселке Камышловский.

В МЧС сообщили о трагедии, которая произошла 19 февраля в поселке Камышловском Любинского района Омской области. Загорелся двухквартирный дом, в одной из квартир жила бабушка с 6-летним внуком.

При тушении пожара огнеборцы нашли тело шестилетнего мальчика. Со слов его бабушки, она чистила двор от снега, когда в окно постучал внук с криком о помощи. К сожалению, она уже не смогла помочь: все было в дыму и охвачено огнем. Бабушку госпитализировали.

На место прибыли спасатели, они до сих пор тушат пожар. Всего огонь повредил около 128 кв. м, сообщили в МЧС России.

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#Ольга Скворцова#Происшествия#Омская область#МЧС#Трагедия#Госпитализация#Любинский район#Спасатели
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