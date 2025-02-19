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Posted 19 февраля, 14:22

Published 19 февраля, 14:22

Modified 19 февраля, 15:04

Updated 19 февраля, 15:04

В Омске может появиться новый спорткомплекс

В Омске планируют построить семейный физкультурно-оздоровительный комплекс

19 февраля 2025, 14:22
Фото: 1MI. В Омске может появиться новый спорткомплекс
О планах рассказал зампред правительства Омской области Андрей Шпиленко.

Заместитель председателя правительства региона Андрей Шпиленко встретился с представителями Группы Компаний «Основа», директором которой является Александр Антропенко, они обсудили проект строительства в Омске семейного физкультурно-оздоровительного комплекса «Термолэнд».

На территории комплекса планируется построить акватермальную зону с бассейнами, саунами и релакс-зонами, спортивную часть с мультифункциональным залом, кортами для сквоша и падел-тенниса, а также залами для настольного тенниса и фитнеса.

«Договорились провести консультации с заинтересованными сторонами для уточнения параметров проекта. Следующая встреча запланирована через две недели для обсуждения результатов консультаций», — рассказал в своем телеграм-канале Шпиленко.

Напомним, что Александр Антропенко планирует реализовать в Омске еще один масштабный проект: гостиничный комплекс на улице Интернациональной с лаундж-баром, рестораном и офисами. Сроки стройки, как отметил директор компании «Основа Холдинг» в разговоре с Городом55, 2025–2027 годы.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Строительство#Проект#Новости#Проекты#Спорткомплекс
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