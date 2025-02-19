В Омске планируют построить семейный физкультурно-оздоровительный комплекс

Posted 19 февраля, 14:22
Published 19 февраля, 14:22
Modified 19 февраля, 15:04
Updated 19 февраля, 15:04
Заместитель председателя правительства региона Андрей Шпиленко встретился с представителями Группы Компаний «Основа», директором которой является Александр Антропенко, они обсудили проект строительства в Омске семейного физкультурно-оздоровительного комплекса «Термолэнд».
На территории комплекса планируется построить акватермальную зону с бассейнами, саунами и релакс-зонами, спортивную часть с мультифункциональным залом, кортами для сквоша и падел-тенниса, а также залами для настольного тенниса и фитнеса.
«Договорились провести консультации с заинтересованными сторонами для уточнения параметров проекта. Следующая встреча запланирована через две недели для обсуждения результатов консультаций», — рассказал в своем телеграм-канале Шпиленко.
Напомним, что Александр Антропенко планирует реализовать в Омске еще один масштабный проект: гостиничный комплекс на улице Интернациональной с лаундж-баром, рестораном и офисами. Сроки стройки, как отметил директор компании «Основа Холдинг» в разговоре с Городом55, 2025–2027 годы.